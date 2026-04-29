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Kolekcia Viva Odšťavovač
Tento produkt už nie je dostupný
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
S odšťavovačom Philips HR1851/00 s 500 W motorom a 2-rýchlostným ovládaním môžete ľahko pripraviť lahodný čerstvý džús z mäkkého alebo tvrdého ovocia a zeleniny.
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