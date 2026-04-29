VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Kolekcia Viva Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1851/00

Kolekcia Viva Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF súbor, 2 MB
  • 13 March 2026

S odšťavovačom Philips HR1851/00 s 500 W motorom a 2-rýchlostným ovládaním môžete ľahko pripraviť lahodný čerstvý džús z mäkkého alebo tvrdého ovocia a zeleniny.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme