Tento produkt už nie je dostupný
1000 W
QuickClean
2,5 l s XXL trubicou
Systém proti odkvapkávaniu
Vďaka inovatívnemu systému odšťavovania s obráteným sitkom dokáže tento odšťavovač získať až o 10 % viac šťavy*. A v závislosti od druhu odšťavovaného ovocia alebo zeleniny je možné získať až 2,5 litra džúsu bez toho, aby bolo potrebné vyprázdniť nádobu na dužinu.
80 mm extra veľká podávacia trubica umožňuje odšťavovať aj veľké druhy ovocia a zeleniny ako jablká, mrkvu a červenú repu bez potreby predkrájania.
2 rýchlosti odšťavovača Philips vám umožnia získať maximum z vášho obľúbeného ovocia a zeleniny – mäkkého aj tvrdého.
5.0
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Anthony
19/10/2017
Česká republika
výborný přístroj
Odšťavňovač jsme zakoupili po dlouhém výběru z různých typů a značek. Jsme s ním velmi spokojeni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač
Stanka62testerkazenysro
21/05/2015
Česká republika
Odšťavňovač s maximální účinností
S odšťavňovačem jsem maximálně spokojena. Není potřeba podrobný návod, jeho použití je velmi snadné. Skvělá je široká trubice, kterou projde i větší ovoce (např. jablka). Odšťavní skvěle měkké i tvrdé druhy ovoce i zeleniny. Velmi prima je snadná údržba, dokonalé je i předmytí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač
Janulka1
20/05/2015
Česká republika
Velice dobrá obsluha a jednoduché čištění.
Odšťavňovač se velice dobře obsluhuje a jednoduše se rozebírá a čistí. Zpracuje velmi rychle ovoce i zeleninu. Oceňuji velký plníci otvor a průhlednou nádobu na odpad. Mám moc pěkný design. Testerka ženy s.r.o.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač
V porovnaní s jednotkou v odšťavovaní Philips HR1861