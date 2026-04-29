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Kolekcia Avance Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Kolekcia AvanceOdšťavovač

HR1871/10

Kolekcia Avance Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF súbor, 1.9 MB
  • 13 March 2026

S týmto odšťavovačom získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka systému QuickClean, inovatívnemu sitku s rýchlym čistením a integrovanej nádobe na dužinu nebolo čistenie nikdy také jednoduché.

  • PDF súbor
  • 3 July 2026

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