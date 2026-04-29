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Kolekcia Avance Odšťavovač
Tento produkt už nie je dostupný
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HR1871/10
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User Manual Philips Avance Collection Juicer
S týmto odšťavovačom získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka systému QuickClean, inovatívnemu sitku s rýchlym čistením a integrovanej nádobe na dužinu nebolo čistenie nikdy také jednoduché.
Odšťavovač Philips nefunguje
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