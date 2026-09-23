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HR2020/70
Dokonale sa hodí do každej kuchyne
Toto je najkompaktnejší plnohodnotný mixér na svete. Veľká odkladacia nádoba zapadne do základne mixéra Philips, čím ho zmenší na polovičnú veľkosť v porovnaní s bežnými mixérmi. A jeho výkon je vďaka 5 hviezdičkovej čepeli a 400 W motoru rovnako impozantný
400 W
1,75 l plastová nádoba
2 rýchlosti a pulzný stupeň
Jednoduché odkladanie
Zaberie až o polovicu menej miesta v porovnaní s bežnými mixérmi, pretože nádoba sa zmestí na základňu.
Sekajte, krájajte na kocky a plátky bez námahy vďaka 5-hviezdičkovej vrúbkovanej čepeli.
Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od nádoby.
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