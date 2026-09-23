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  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne
  • Dokonale sa hodí do každej kuchyne

Tento produkt už nie je dostupný

Mixér

HR2020/70

Dokonale sa hodí do každej kuchyne

Toto je najkompaktnejší plnohodnotný mixér na svete. Veľká odkladacia nádoba zapadne do základne mixéra Philips, čím ho zmenší na polovičnú veľkosť v porovnaní s bežnými mixérmi. A jeho výkon je vďaka 5 hviezdičkovej čepeli a 400 W motoru rovnako impozantný

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Kompaktný mixér pre jednoduché odkladanie

Dokonale sa hodí do každej kuchyne

  • 400 W

  • 1,75 l plastová nádoba

  • 2 rýchlosti a pulzný stupeň

  • Jednoduché odkladanie

Odkladajte nádobu na základňu

Odkladajte nádobu na základňu

Zaberie až o polovicu menej miesta v porovnaní s bežnými mixérmi, pretože nádoba sa zmestí na základňu.

Vrúbkovaná čepeľ

Vrúbkovaná čepeľ

Sekajte, krájajte na kocky a plátky bez námahy vďaka 5-hviezdičkovej vrúbkovanej čepeli.

Odnímateľná čepeľ

Odnímateľná čepeľ

Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od nádoby.

Technické špecifikácie

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