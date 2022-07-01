Systém ProBlend
Maximálny objem 1,9 l
Efektívny objem 1 l
1 nastavenie rýchlosti a pulzná funkcia
Plastová nádoba
Jedinečný systém ProBlend je dokonalou kombináciou 3 technológií špeciálne navrhnutých na to, aby zaručili mixovanie dohladka a bez hrudiek už za 45 sekúnd*. Motor s výkonom 450 W poháňa prúd mixovaných surovín na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie, zatiaľ čo inovatívny dizajn čepelí je špeciálne tvarovaný tak, aby sa maximalizovala rezná plocha. V neposlednom rade je súčasťou systému nádoba s jedinečnými výčnelkami, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.
Nadrvte ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd** pomocou systému ProBlend s pulznou funkciou. Dokonale sa hodí na prípravu vašich obľúbených chladených nápojov a kokteilov smoothie a je vhodný na prípravu špeciálnych dezertov.
Umožňuje prípravu širokej škály nápojov a rýchle spracovanie surovín na prípravu vašich obľúbených jedál vďaka možnosti výberu medzi 1 rýchlosťou a pulznou funkciou. Je vhodný na použitie surovín ako sú bylinky, koreniny a zelenina, na mletie kávy a dokonca aj na drvenie ľadu na prípravu chutných chladených kokteilov smoothie.
4.7
z 5
29
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Lenka133
01/07/2022
Česká republika
Výborná kvalita
Ten mixer jsem kupovala pro babičku na narozeniny, a je s tím velice spokojena ! Děkuji Philips za výbornou kvalitu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Housewife from Prague
01/07/2022
Česká republika
Quality mixer
Quality mixer, great helper especially when you have kids and need to use it frequently.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
kebab123456
10/05/2022
Česká republika
mixér
Je to super věc, dobrý je na přípravu smoothie. Kvalitní zpracování.
Výhody
kvalita
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Testované v režime MAX na rôznych receptoch
Testované v pulznom režime PULSE pri použití 8 kociek ľadu (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
pri použití pohára s objemom 200 ml