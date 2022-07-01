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  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*

Séria 3000Mixér s technológiou ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

4.7
| (29) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
Je navrhnutý na zlepšenie každodenného mixovania. Vďaka výkonu 450 W a vysokovýkonným nožom ho môžete použiť na všetky ingrediencie, a dokonca aj na drvenie ľadu. Zaručí hladkú konzistenciu pri minimálnej námahe a len za okamih.
Zobraziť všetky výhody

Jedinečný systém ProBlend

Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*

  • Systém ProBlend

  • Maximálny objem 1,9 l

  • Efektívny objem 1 l

  • 1 nastavenie rýchlosti a pulzná funkcia

  • Plastová nádoba

Jedinečný systém ProBlend zaručí hladkú konzistenciu

Jedinečný systém ProBlend zaručí hladkú konzistenciu

Jedinečný systém ProBlend je dokonalou kombináciou 3 technológií špeciálne navrhnutých na to, aby zaručili mixovanie dohladka a bez hrudiek už za 45 sekúnd*. Motor s výkonom 450 W poháňa prúd mixovaných surovín na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie, zatiaľ čo inovatívny dizajn čepelí je špeciálne tvarovaný tak, aby sa maximalizovala rezná plocha. V neposlednom rade je súčasťou systému nádoba s jedinečnými výčnelkami, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.

Nadrví ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd**

Nadrví ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd**

Nadrvte ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd** pomocou systému ProBlend s pulznou funkciou. Dokonale sa hodí na prípravu vašich obľúbených chladených nápojov a kokteilov smoothie a je vhodný na prípravu špeciálnych dezertov.

Na výber 1 rýchlosť a pulzná funkcia

Na výber 1 rýchlosť a pulzná funkcia

Umožňuje prípravu širokej škály nápojov a rýchle spracovanie surovín na prípravu vašich obľúbených jedál vďaka možnosti výberu medzi 1 rýchlosťou a pulznou funkciou. Je vhodný na použitie surovín ako sú bylinky, koreniny a zelenina, na mletie kávy a dokonca aj na drvenie ľadu na prípravu chutných chladených kokteilov smoothie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

29

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

4
3
2

01/07/2022

Česká republika

Česká republika

Výborná kvalita

Ten mixer jsem kupovala pro babičku na narozeniny, a je s tím velice spokojena ! Děkuji Philips za výbornou kvalitu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

01/07/2022

Česká republika

Česká republika

Quality mixer

Quality mixer, great helper especially when you have kids and need to use it frequently.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

mixér

Je to super věc, dobrý je na přípravu smoothie. Kvalitní zpracování.

Výhody

kvalita

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v režime MAX na rôznych receptoch

  2. Testované v pulznom režime PULSE pri použití 8 kociek ľadu (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. pri použití pohára s objemom 200 ml