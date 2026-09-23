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Tento produkt už nie je dostupný

Mixér

HR2064/55

Čerstvý výber každý deň

Tento mixér Philips je vstupnou bránou k servírovaniu rôznych jedál každý deň. Vyrobte si vlastné čerstvé šťavy, namixujte si domáce polievky alebo vyrobte výživné pokrmy. Vďaka 600 W, viacerým nastaveniam rýchlosti a nasaditeľnému mlynčeku máte neobmedzené možnosti.

Zobraziť všetky výhody

Mixujte vynikajúce krémové pokrmy, chutné polievky i zdravé šťavy

Čerstvý výber každý deň

  • 600 W

  • 2 l plastová nádoba

  • s filtrom

  • 5 rýchlostí a pulzný stupeň

Filter pre čistý džús

Filter pre čistý džús

Vďaka praktickému filtru zabránite preniknutiu semienok a jadierok do vášho džúsu.

Tlačidlo na drvenie ľadu

Rozdrvte ľad pomocou tohto jednoduchého tlačidla.

Nerozbitná nádoba

Nerozbitná nádoba

Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu.

Technické špecifikácie

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