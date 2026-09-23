Tento produkt už nie je dostupný
HR2064/55
Čerstvý výber každý deň
Tento mixér Philips je vstupnou bránou k servírovaniu rôznych jedál každý deň. Vyrobte si vlastné čerstvé šťavy, namixujte si domáce polievky alebo vyrobte výživné pokrmy. Vďaka 600 W, viacerým nastaveniam rýchlosti a nasaditeľnému mlynčeku máte neobmedzené možnosti.
600 W
2 l plastová nádoba
s filtrom
5 rýchlostí a pulzný stupeň
Vďaka praktickému filtru zabránite preniknutiu semienok a jadierok do vášho džúsu.
Rozdrvte ľad pomocou tohto jednoduchého tlačidla.
Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu.
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