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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionMixér

HR2084/90

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

Mixér s veľmi výkonným 650 W motor, priradenými funkciami (drvenie ľadu a impulzom), odnímateľným zúbkovaným nožom a filtrom na ovocie a s vysokokvalitným 2 l skleneným džbánom.

Zobraziť všetky výhody

Vyberiete si, aké jemné chcete svoje lahôdky

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

  • 650 W

  • 2 l sklenená nádoba

  • s filtrom

  • Variabilná rýchlosť a pulzný stupeň

Ovládanie s premenlivou rýchlosťou

Ovládanie s premenlivou rýchlosťou

Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.

Tlačidlo na drvenie ľadu

Tlačidlo na drvenie ľadu

Jednoducho rozdrvte ľad stlačením jedného tlačidla na tomto mixéri Philips.

Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Pomocou odolných a mimoriadne ostrých čepelí mixéra Philips dokonale rozdrvíte a rozmixujete všetky prísady.

Technické špecifikácie

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