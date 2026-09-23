Tento produkt už nie je dostupný
HR2084/90
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Mixér s veľmi výkonným 650 W motor, priradenými funkciami (drvenie ľadu a impulzom), odnímateľným zúbkovaným nožom a filtrom na ovocie a s vysokokvalitným 2 l skleneným džbánom.
650 W
2 l sklenená nádoba
s filtrom
Variabilná rýchlosť a pulzný stupeň
Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.
Jednoducho rozdrvte ľad stlačením jedného tlačidla na tomto mixéri Philips.
Pomocou odolných a mimoriadne ostrých čepelí mixéra Philips dokonale rozdrvíte a rozmixujete všetky prísady.
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