Tento produkt už nie je dostupný
HR2094/00
Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
Mixér Philips HR2094/00 je vyrobený z eloxovaného hliníka a je poháňaný 750-wattovým motorom, ktorý spracuje takmer všetko – od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia suroviny rozmixuje, rozdrví a poseká na akúkoľvek želanú konzistenciu.
750 W
2 l sklená nádoba
s filtrom
Variabilná rýchlosť
Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od nádoby.
Jednoducho rozdrvte ľad stlačením jedného tlačidla na tomto mixéri Philips.
Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.
Ocenenia
Hodnotenie