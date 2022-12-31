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Všetky rady

  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie
  • Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia AluminiumMixér

HR2094/00

1 Ocenenie

Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie

Mixér Philips HR2094/00 je vyrobený z eloxovaného hliníka a je poháňaný 750-wattovým motorom, ktorý spracuje takmer všetko – od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia suroviny rozmixuje, rozdrví a poseká na akúkoľvek želanú konzistenciu.

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750 W motor s precíznou reguláciou rýchlosti

Dodatočný výkon na dokonalé mixovanie a drvenie

  • 750 W

  • 2 l sklená nádoba

  • s filtrom

  • Variabilná rýchlosť

Odnímateľná čepeľ pre jednoduché čistenie

Odnímateľná čepeľ pre jednoduché čistenie

Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od nádoby.

Tlačidlo na drvenie ľadu

Tlačidlo na drvenie ľadu

Jednoducho rozdrvte ľad stlačením jedného tlačidla na tomto mixéri Philips.

Variabilné ovládanie rýchlosti s pods. displejom

Variabilné ovládanie rýchlosti s pods. displejom

Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612378

Hodnotenie

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