Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
Mixér Philips s technológiou ProBlend 6 a 800 W motorom zvládne všetky suroviny, od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia dokonale rozmixuje, rozdrví a poseká suroviny na akúkoľvek želanú konzistenciu.
800 W
2 l sklená nádoba
so stierkou
ProBlend 6
Čepeľ je umiestnená mimo stredu nádoby, vďaka čomu sa vytvára turbulencia a prísady sa rozmixujú tým najúčinnejším spôsobom.
Tento mixér Philips má silný 800 W motor, vďaka ktorému efektívnejšie mieša, mixuje a drví suroviny.
2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného skla, ktoré je odolné voči poškriabaniu a umožňuje spracovanie horúcich prísad.
Ocenenia
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Garalela
02/03/2019
Česká republika
Výkonný mixér se sklem
Mixér jsem zvolila kvůli jeho skleněné nádobě, která je hezčí a nechytá barvy a pachy jako plast. Je potřeba počítat s tim, ze mixer pak i s mixovaným objemem je velmi těžký, kdyz jsem narodila s páteří, činilo mi to problém. S výkonem jsem velmi spokojená, co mně jednou hodně naštvalo a pak jsem na to už dala pozor je system ukotvení nádoby v mixéru. Podařilo se mi vyšrubovat jen sklo a vlastně celý obsah vyjel spodkem na mixér a kuchyňskou linku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2096/00 Mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2096/00 Mixér
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