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  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMixér

HR2102/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a hviezdicovú čepeľ ProBlend4, vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!

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S extra silným výkonom a čepeľou

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

  • 400 W

  • 1,5 l plastová nádoba

  • s mini sekacím nástavcom

  • ProBlend 4

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.

Nerozbitná plastová nádoba

Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 1,5-litrová nádoba má pracovný objem 1,25 litra.

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Super blender

Ovaj uređaj ispunjava sva moja očekivanja, reže, sjecka, radi guste juhe, sokove...odličan!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2102/00 Blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2102/00 Blender

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