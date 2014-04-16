Tento produkt už nie je dostupný
Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a hviezdicovú čepeľ ProBlend4, vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!
400 W
1,5 l plastová nádoba
s mlynčekom, filtrom, sekacím nástavcom
ProBlend 4
Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.
Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 1,5-litrová nádoba má pracovný objem 1,25 litra.
Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Ener
16/04/2014
Česká republika
splnuje svuj ucel
spokojenost dle očekávání,spoustu užitečných doplnku v balení.. výkon hodnotim dobrý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2104/90 Mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2104/90 Mixér