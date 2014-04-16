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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMixér

HR2104/90

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a hviezdicovú čepeľ ProBlend4, vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!

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Výkonný mixér s čepeľou ProBlend

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

  • 400 W

  • 1,5 l plastová nádoba

  • s mlynčekom, filtrom, sekacím nástavcom

  • ProBlend 4

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.

Nerozbitná plastová nádoba

Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 1,5-litrová nádoba má pracovný objem 1,25 litra.

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

16/04/2014

Česká republika

Česká republika

splnuje svuj ucel

spokojenost dle očekávání,spoustu užitečných doplnku v balení.. výkon hodnotim dobrý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2104/90 Mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2104/90 Mixér

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