Tento produkt už nie je dostupný
Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a hviezdicovú čepeľ ProBlend4, vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!
400 W
1,5 l sklenená nádoba
s mini sekacím nástavcom
ProBlend 4
Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.
Vysokokvalitná sklenená nádoba zabráni vzniku škrabancov a zápachov. Tento 1,5 l pohár má pracovný objem 1,25 litra.
Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jarosław70
02/04/2015
Polska
Jest bardzo dobrej jakości
Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00
AnusiaG
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00
Gosia18
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00