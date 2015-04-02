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  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMixér

HR2106/00

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a hviezdicovú čepeľ ProBlend4, vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!

Zobraziť všetky výhody

S extra silným výkonom a čepeľou

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

  • 400 W

  • 1,5 l sklenená nádoba

  • s mini sekacím nástavcom

  • ProBlend 4

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.

Vysokokvalitná sklenená nádoba zabráni vzniku škrabancov a zápachov

Vysokokvalitná sklenená nádoba zabráni vzniku škrabancov a zápachov

Vysokokvalitná sklenená nádoba zabráni vzniku škrabancov a zápachov. Tento 1,5 l pohár má pracovný objem 1,25 litra.

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/04/2015

Polska

Polska

Jest bardzo dobrej jakości

Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender Daily Collection HR2106/00

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky