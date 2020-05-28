Tento produkt už nie je dostupný
Čerstvý výber každý deň
Tento mixér Philips je vašou vstupnou bránou do sveta pestrých jedál každý deň. Vyrobte si čerstvé šťavy, namixujte si domáce polievky alebo pripravte výživné krémové nápoje. Vďaka 600 W, niekoľkým nastaveniam rýchlosti a mlynčeku sú vaše možnosti neobmedzené.
600 W
2 l plastová nádoba
s mlynčekom
Pulzný stupeň a tlačidlo drvenia ľadu
Nástavec s mlynčekom umožní v priebehu niekoľkých sekúnd pomlieť mokré aj suché prísady, ako sú káva, sušené bylinky, čili a korenie.
Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu.
Pomocou odolných mimoriadne ostrých čepelí dokonale rozdrvíte a rozmixujete.
4.3
z 5
8
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Hradec2021
28/05/2020
Česká republika
Pastelové barvy a překvapivě mnohoúčelové využití!
Mixér je v nádherných pastelových barvách, kterými ozdobí každou domácnost. Jeho výhodou navíc je, že je nejen krásný, ale překvapivě mnohostranně využitelný, jednoduchý na obsluhu a mytí. Má 4 gumové nožky (přísavky), které zabraňují "posouvání" mixéru během provozu. Já velmi oceňují mlýnek, který umele krásně i mák, takže opravdu nemusíte mít mnoho dalších drobných pomocníků, kteří zaberou místo, tento mixér je prostě několik kuchyňských spotřebičů v jednom. Drží i led. Mixovací nádobu lze mýt v myčce, případně já osobně ji pouze vypláchnu vodou, mytí jde opravdu snadno, že jsem zatím ani nemusela nádobu dávat do myčky. Velkou výhodou je odklápěcí víko u hlavní nádoby, které není na žádný kloub, který by se mohl ulomit, vylomit atd., ale na "kloubek", který jednoduše vyklopíte, chcete-li víko oddělat a zpět ho jednoduše "zatlačíte a zaklapnete". Hotovo. Žádné páčky, pérka, hýbatka, kličky... Jednoduše se ovládá jediným hlavním knoflíkem, který je dostatečně velký a dobře se drží. Mixér je velmi snadno rozebratelný a stejně tak výměna nástavců je nevýslovně snadná. Prostě jen pootočíte a vyndáte, vybraný nástavec zase nasadíte a pootočíte, dokud závit "neklapne", to je signál, že je nádoby nasazená správně. Bez správného nasazení se nože neroztočí. Já jsem z něho už několik let naprosto nadšená.
Výhody
Snadné ovládání, jednoduché používání a údržba, mnoho využití, zejména mlýnek na mák!!!
Nevýhody
Mě trochu vadí, že cítím zápach plastu, když pracuje či z motoru. Ale nic, co by mi nějak zásadně kazilo radost z jeho používání, vůbec ne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Mixér
Date of Use 2018-05-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Mixér
Date of Use 2018-05-28
dawidsab
25/03/2015
Polska
Świetny blender.
Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender
anett
29/03/2013
Polska
jest fajny
stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender