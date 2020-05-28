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Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMixér

HR2161/40

4.3

| (8) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

Čerstvý výber každý deň

Tento mixér Philips je vašou vstupnou bránou do sveta pestrých jedál každý deň. Vyrobte si čerstvé šťavy, namixujte si domáce polievky alebo pripravte výživné krémové nápoje. Vďaka 600 W, niekoľkým nastaveniam rýchlosti a mlynčeku sú vaše možnosti neobmedzené.

Zobraziť všetky výhody

Mixujte vynikajúce krémové pokrmy, chutné polievky i zdravé šťavy

Čerstvý výber každý deň

  • 600 W

  • 2 l plastová nádoba

  • s mlynčekom

  • Pulzný stupeň a tlačidlo drvenia ľadu

Mlynček pomelie mokré aj suché prísady, takže dosiahnete pestré výsledky

Mlynček pomelie mokré aj suché prísady, takže dosiahnete pestré výsledky

Nástavec s mlynčekom umožní v priebehu niekoľkých sekúnd pomlieť mokré aj suché prísady, ako sú káva, sušené bylinky, čili a korenie.

Nerozbitná nádoba

Nerozbitná nádoba

Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu.

Výnimočne ostré vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Výnimočne ostré vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Pomocou odolných mimoriadne ostrých čepelí dokonale rozdrvíte a rozmixujete.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

8

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

3
2

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pastelové barvy a překvapivě mnohoúčelové využití!

Mixér je v nádherných pastelových barvách, kterými ozdobí každou domácnost. Jeho výhodou navíc je, že je nejen krásný, ale překvapivě mnohostranně využitelný, jednoduchý na obsluhu a mytí. Má 4 gumové nožky (přísavky), které zabraňují "posouvání" mixéru během provozu. Já velmi oceňují mlýnek, který umele krásně i mák, takže opravdu nemusíte mít mnoho dalších drobných pomocníků, kteří zaberou místo, tento mixér je prostě několik kuchyňských spotřebičů v jednom. Drží i led. Mixovací nádobu lze mýt v myčce, případně já osobně ji pouze vypláchnu vodou, mytí jde opravdu snadno, že jsem zatím ani nemusela nádobu dávat do myčky. Velkou výhodou je odklápěcí víko u hlavní nádoby, které není na žádný kloub, který by se mohl ulomit, vylomit atd., ale na "kloubek", který jednoduše vyklopíte, chcete-li víko oddělat a zpět ho jednoduše "zatlačíte a zaklapnete". Hotovo. Žádné páčky, pérka, hýbatka, kličky... Jednoduše se ovládá jediným hlavním knoflíkem, který je dostatečně velký a dobře se drží. Mixér je velmi snadno rozebratelný a stejně tak výměna nástavců je nevýslovně snadná. Prostě jen pootočíte a vyndáte, vybraný nástavec zase nasadíte a pootočíte, dokud závit "neklapne", to je signál, že je nádoby nasazená správně. Bez správného nasazení se nože neroztočí. Já jsem z něho už několik let naprosto nadšená.

Výhody

Snadné ovládání, jednoduché používání a údržba, mnoho využití, zejména mlýnek na mák!!!

Nevýhody

Mě trochu vadí, že cítím zápach plastu, když pracuje či z motoru. Ale nic, co by mi nějak zásadně kazilo radost z jeho používání, vůbec ne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Mixér

Date of Use 2018-05-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Mixér

Date of Use 2018-05-28

25/03/2015

Polska

Polska

Świetny blender.

Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender

29/03/2013

Polska

Polska

jest fajny

stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2161/40 Blender

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