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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMixér

HR2166/00

Ešte jemnejší zelený koktejl za okamih

Tento mixér Philips Viva Collection ponúka motor s výkonom 600 W, 2 l nádobu a čepeľ ProBlend 5 skombinované tak, aby vytvorili dokonalé výsledky pri koktejloch a príprave jedla. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!

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Menej nerozmixovaných kúskov vďaka technológii ProBlend5*

Ešte jemnejší zelený koktejl za okamih

  • 600 W

  • 2 l plastová nádoba

  • s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom

  • ProBlend 5

Silný 600 W motor

Silný 600 W motor

Silný 600 W motor pre jednoduché mixovanie a miešanie.

Hviezdicová čepeľ ProBlend 5 pre účinné mixovanie a miešanie

Hviezdicová čepeľ ProBlend 5 pre účinné mixovanie a miešanie

Hviezdicová čepeľ ProBlend 5 pre účinné mixovanie a miešanie.

Veľká nerozbitná nádoba na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť

Veľká nerozbitná nádoba na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť

Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 2-litrová nádoba má pracovný objem 1,5 litra na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť.

Technické špecifikácie

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  1. Porovnať s mixérom Philips Daily Collection Blender HR2100