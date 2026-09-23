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HR2166/00
Ešte jemnejší zelený koktejl za okamih
Tento mixér Philips Viva Collection ponúka motor s výkonom 600 W, 2 l nádobu a čepeľ ProBlend 5 skombinované tak, aby vytvorili dokonalé výsledky pri koktejloch a príprave jedla. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!
600 W
2 l plastová nádoba
s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom
ProBlend 5
Silný 600 W motor pre jednoduché mixovanie a miešanie.
Hviezdicová čepeľ ProBlend 5 pre účinné mixovanie a miešanie.
Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 2-litrová nádoba má pracovný objem 1,5 litra na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť.
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