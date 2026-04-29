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Robust Collection Mixér
Tento produkt už nie je dostupný
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HR2181/00
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Vychutnajte si jedinečne krémové pochúťky vďaka tomuto inovatívnemu mixéru s dvomi čepeľami. Mixér Philips HR2181/00 je súčasťou kolekcie Robust Collection značky Philips – radu odolných kuchynských nástrojov, ktoré zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.
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