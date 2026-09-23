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Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Tento produkt už nie je dostupný

Robust CollectionMixér

HR2181/00

Kulinárske nástroje na celý život

Vychutnajte si jedinečne krémové pochúťky vďaka tomuto inovatívnemu mixéru s dvomi čepeľami. Mixér Philips HR2181/00 je súčasťou kolekcie Robust Collection značky Philips – radu odolných kuchynských nástrojov, ktoré zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.

Zobraziť všetky výhody

Mixér na jemné mixovanie jedným stlačením

Kulinárske nástroje na celý život

  • 850 W

  • 2 l sklenená nádoba

  • dvojčepeľový systém

  • 5 rýchlostí a pulzný stupeň

2 l oválna sklenená nádoba odolná voči poškriabaniu

2 l oválna sklenená nádoba odolná voči poškriabaniu

Táto 2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného borokremičitého skla, ktoré je odolné voči poškriabaniu a umožňuje spracovanie horúcich surovín. Jedinečný oválny tvar zabezpečí dokonalé prúdenie surovín a jemné výsledky. Oválnu nádobu možno jednoducho uložiť do dverí chladničky a okamžite tak schladiť pripravené zmesi.

Funkcia automatického zvýšenia otáčok, 5 rýchlostí a pulzný stupeň

Funkcia automatického zvýšenia otáčok, 5 rýchlostí a pulzný stupeň

Funkcia automatického zvýšenia otáčok postupne zrýchli otáčky z 0 na 11 000 otáčok za minútu v priebehu 15 sekúnd. Vďaka tomu môžete naraz rozmixovať aj tie najtvrdšie suroviny.

Povrchy s ľahkým čistením a nádoba umývateľná v umývačke riadu

Vďaka povrchom s ľahkým čistením a nádobou a príslušenstvom umývateľnými v umývačke riadu je čistenie tohto mixéra Philips úplnou hračkou.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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