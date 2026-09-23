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HR2181/00
Kulinárske nástroje na celý život
Vychutnajte si jedinečne krémové pochúťky vďaka tomuto inovatívnemu mixéru s dvomi čepeľami. Mixér Philips HR2181/00 je súčasťou kolekcie Robust Collection značky Philips – radu odolných kuchynských nástrojov, ktoré zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.
850 W
2 l sklenená nádoba
dvojčepeľový systém
5 rýchlostí a pulzný stupeň
Táto 2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného borokremičitého skla, ktoré je odolné voči poškriabaniu a umožňuje spracovanie horúcich surovín. Jedinečný oválny tvar zabezpečí dokonalé prúdenie surovín a jemné výsledky. Oválnu nádobu možno jednoducho uložiť do dverí chladničky a okamžite tak schladiť pripravené zmesi.
Funkcia automatického zvýšenia otáčok postupne zrýchli otáčky z 0 na 11 000 otáčok za minútu v priebehu 15 sekúnd. Vďaka tomu môžete naraz rozmixovať aj tie najtvrdšie suroviny.
Vďaka povrchom s ľahkým čistením a nádobou a príslušenstvom umývateľnými v umývačke riadu je čistenie tohto mixéra Philips úplnou hračkou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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