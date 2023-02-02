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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionMixér

HR2195/00

2

| (1) Recenzia

Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov

Mixér Philips s technológiou ProBlend 6 a 900 W motorom zvládne všetky suroviny, od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia dokonale rozmixuje, rozdrví a poseká suroviny na akúkoľvek želanú konzistenciu.

Zobraziť všetky výhody

Technológia ProBlend 6 zaručí až o 50 % jemnejšie rozmixovanie*

Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov

  • 900 W

  • 2 l sklená nádoba

  • so stierkou

  • ProBlend 6

Variabilné ovládanie rýchlosti s pods. displejom

Variabilné ovládanie rýchlosti s pods. displejom

Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.

Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej čepeli

Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej čepeli

Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej jednotke s čepeľami

Naprogramovaná funkcia na drvenie ľadu

Naprogramovaná funkcia na drvenie ľadu

Motor vykoná naprogramovanú sekvenciu, vďaka čomu jediným stlačením tlačidla jednoducho rozdrvíte ľad

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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2.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
1

02/02/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobře pracuje

Výrobek dobře pracuje. Po opotřebení pojistky mezi skleněnou nádobou a mixérem je špatná dostupnost náhradního dílu, proto nedoporučuji.

Výhody

Pokud pracuje je velice výkonný.

Nevýhody

Špatná dostupnost náhradního dílu po opotřebení.

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2195/00 Mixér

Dátum použitia 2021-02-02

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2195/00 Mixér

Dátum použitia 2021-02-02

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  1. Porovnanie s najlepším mixérom od spoločnosti Philips HR2094