Tento produkt už nie je dostupný
HR2195/00
Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
Mixér Philips s technológiou ProBlend 6 a 900 W motorom zvládne všetky suroviny, od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia dokonale rozmixuje, rozdrví a poseká suroviny na akúkoľvek želanú konzistenciu.
900 W
2 l sklená nádoba
so stierkou
ProBlend 6
Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.
Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej jednotke s čepeľami
Motor vykoná naprogramovanú sekvenciu, vďaka čomu jediným stlačením tlačidla jednoducho rozdrvíte ľad
2.0
z 5
1
Recenzia
bastice
02/02/2023
Česká republika
Výrobek dobře pracuje
Výrobek dobře pracuje. Po opotřebení pojistky mezi skleněnou nádobou a mixérem je špatná dostupnost náhradního dílu, proto nedoporučuji.
Výhody
Pokud pracuje je velice výkonný.
Nevýhody
Špatná dostupnost náhradního dílu po opotřebení.
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2195/00 Mixér
Dátum použitia 2021-02-02
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2195/00 Mixér
Dátum použitia 2021-02-02
Porovnanie s najlepším mixérom od spoločnosti Philips HR2094