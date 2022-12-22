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  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie

Séria 5000Stolný mixér

HR2224/00

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie

Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie smoothies dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 4-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 800 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu.

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Vďaka výkonnej technológii ProBlend Crush

Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie

  • Technológia ProBlend Crush

2-ročná celosvetová záruka

2-ročná celosvetová záruka

Využite 2-ročnú celosvetovú záruku na naše mixéry, ktorá vám garantuje dlhodobú kvalitu a funkčnosť.

Výkonný, no energeticky úsporný 800 W motor

Výkonný, no energeticky úsporný 800 W motor

Výkonný, no energeticky úsporný 800 W motor poskytuje vyváženosť energetickej účinnosti a dokonalých výsledkov mixovania. Navrhnutý tak, aby maximalizoval výkon technológie ProBlend Crush.

Dokonale rozdrvený ľad a tvrdé suroviny, 2x rýchlejšie

Dokonale rozdrvený ľad a tvrdé suroviny, 2x rýchlejšie

Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie smoothies dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 4-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 800 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

22/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt vyzerá dobre

Neviem veľmi hodnotiť keď že bol použitý iba jeden krát

Výhody

Malý

Nevýhody

Neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR2224/00 Stolný mixér

Date of Use 2021-11-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR2224/00 Stolný mixér

Date of Use 2021-11-22

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  • 10% zľava
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