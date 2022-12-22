Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie smoothies dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 4-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 800 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu.
Technológia ProBlend Crush
Využite 2-ročnú celosvetovú záruku na naše mixéry, ktorá vám garantuje dlhodobú kvalitu a funkčnosť.
Výkonný, no energeticky úsporný 800 W motor poskytuje vyváženosť energetickej účinnosti a dokonalých výsledkov mixovania. Navrhnutý tak, aby maximalizoval výkon technológie ProBlend Crush.
Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie smoothies dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 4-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 800 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Paliman
22/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt vyzerá dobre
Neviem veľmi hodnotiť keď že bol použitý iba jeden krát
Výhody
Malý
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR2224/00 Stolný mixér
Date of Use 2021-11-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR2224/00 Stolný mixér
Date of Use 2021-11-22