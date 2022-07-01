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  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
  • Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
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Séria 3000Mixér s technológiou ProBlend Crush, 600 W, 2 l

HR2291/41

5
| (36) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*
Je navrhnutý na zlepšenie každodenného mixovania. Vďaka výkonu 600 W a vysokovýkonným nožom ho môžete použiť na všetky ingrediencie a dokonca aj na drvenie ľadu. Zaručí hladkú konzistenciu pri minimálnej námahe a len za okamih.
Zobraziť všetky výhody

Jedinečný systém ProBlend

Hladké zmesi bez hrudiek len za 45 sekúnd*

  • Systém ProBlend

  • Maximálny objem 2 l

  • Efektívny objem 1,25 l

  • 2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň

  • Sklenená nádoba

Nadrví ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd**

Nadrví ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd**

Nadrvte ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd** pomocou systému ProBlend s pulznou funkciou. Dokonale sa hodí na prípravu vašich obľúbených chladených nápojov a kokteilov smoothie a je vhodný na prípravu špeciálnych dezertov.

Na výber 2 rýchlosti a pulzná funkcia

Na výber 2 rýchlosti a pulzná funkcia

Umožňuje prípravu širokej škály nápojov a rýchle spracovanie surovín na prípravu vašich obľúbených jedál vďaka možnosti výberu medzi 2 rýchlosťou a pulznou funkciou. Je vhodný na použitie surovín ako sú bylinky, koreniny a zelenina, na mletie kávy a dokonca aj na drvenie ľadu na prípravu chutných chladených kokteilov smoothie.

Veľká nádoba dokonale prispôsobená potrebám vašej rodiny

Veľká nádoba dokonale prispôsobená potrebám vašej rodiny

Vďaka efektívnemu objemu 1,25 l sa postará o prípravu až 6 nápojov (pri použití pohárov s objemom 200 ml).***

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

36

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/07/2022

Česká republika

Česká republika

Super kvalita za dobrou cenu

Po několika měsících použití hezky funguje! Jsem s tím mixerem moc spokojena a doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super mixér

Byl to dárek pro maminku. Je nadmíru spokojená a mixér využívá velmi často. Dobrý poměr cena/kvalita

Výhody

rychlý

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Vynikající výrobek,opravdu nám dělá službu

S tímto mixérem jsem velice spokojená ,ale icelá rodina.Vý borně vše umixuje,což u jiných jsem nezaregistrovala.Všem vřele doporučuji

Výhody

Rychlý ,skvělý ,rozmixuje snad úplně vše

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v režime MAX na rôznych receptoch

  2. pri použití pohára s objemom 200 ml