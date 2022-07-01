Systém ProBlend
Maximálny objem 2 l
Efektívny objem 1,25 l
2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň
Sklenená nádoba
Nadrvte ľad na drobné kúsky už za 45 sekúnd** pomocou systému ProBlend s pulznou funkciou. Dokonale sa hodí na prípravu vašich obľúbených chladených nápojov a kokteilov smoothie a je vhodný na prípravu špeciálnych dezertov.
Umožňuje prípravu širokej škály nápojov a rýchle spracovanie surovín na prípravu vašich obľúbených jedál vďaka možnosti výberu medzi 2 rýchlosťou a pulznou funkciou. Je vhodný na použitie surovín ako sú bylinky, koreniny a zelenina, na mletie kávy a dokonca aj na drvenie ľadu na prípravu chutných chladených kokteilov smoothie.
Vďaka efektívnemu objemu 1,25 l sa postará o prípravu až 6 nápojov (pri použití pohárov s objemom 200 ml).***
5.0
z 5
36
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lenka133
01/07/2022
Česká republika
Super kvalita za dobrou cenu
Po několika měsících použití hezky funguje! Jsem s tím mixerem moc spokojena a doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Adaaa3
17/05/2022
Česká republika
Super mixér
Byl to dárek pro maminku. Je nadmíru spokojená a mixér využívá velmi často. Dobrý poměr cena/kvalita
Výhody
rychlý
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l
cibulinecka
11/05/2022
Česká republika
Vynikající výrobek,opravdu nám dělá službu
S tímto mixérem jsem velice spokojená ,ale icelá rodina.Vý borně vše umixuje,což u jiných jsem nezaregistrovala.Všem vřele doporučuji
Výhody
Rychlý ,skvělý ,rozmixuje snad úplně vše
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HR2291/41 Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Testované v režime MAX na rôznych receptoch
pri použití pohára s objemom 200 ml