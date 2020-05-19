Inteligentné skladovanie diskov
4 disky
150 W
Biela
Jedinečne navrhnutá trubica na miesenie je vybavená viacerými kolíkmi, vďaka čomu táto hnetacia tyč zabezpečuje rovnomerné a dôkladné premiešanie múky a tekutiny vo všetkých kútoch komory na miesenie.
Dlhá trubica na miesenie zaručuje optimálny proces miesenia, ktorého výsledkom je dokonalé a pružné cesto.
Zariadenie na výrobu cestovín a rezancov Philips Viva umožňuje nielen rýchle a automatické miešanie, miesenie a vytláčanie, ale tiež zaručuje dobrú konzistenciu a chuť cestovín a rezancov.
Ocenenia
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
19/05/2020
Česká republika
neuvěřitelně rychlá výroba těstovin
sami si zvolíte jaký druh těstovin s jakou "příchutí" (rajčatové, špenátové) budete vyrábět, během 15 min. je umíchané těsto i vyrobeny těstoviny, připraveny k okamžitému uvaření, nedá se srovnat s těstovinami z obchodu. Tento produkt jsem objevila náhodou, po návštěvě Itálie, kde jsou pasta foody s čerstvými těstovinami, jsem hledala stroj na těstoviny a objevila tento. Opravdu jsem mile překvapena a doporučuji všem :-)
Výhody
výborné domácí těstoviny
Nevýhody
trochu těsta zbyde v míchací nádobě
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Těstovinovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Těstovinovač
Zeldelina
14/11/2023
България
Страхотен уред!
Приготвянето на паста вече като детска игра! Става бързо и лесно, като пастата е плътна и със страхотен вкус. Машинката е малка и не заема излишно място на плота и в шкафа.
Výhody
Прясна паста на момента; Бързо приготвяне; Разнообразни вкусове и форми;
Nevýhody
Трудно миене. Ролката която върти тестото не изглежда надеждна.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
sleeptalker99
25/02/2021
България
Overený kupujúci
Невероятен продукт!
Уредът за паста е повече от невероятен. Практичен, удобен, лесно се почиства и няма нищо по-вкусно от прясната паста. Докато водата заври пастата е готова.
Výhody
Бързо приготвяне, лесен за почистване
Nevýhody
няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли