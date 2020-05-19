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  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
  • Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi

Kolekcia VivaZariadenie na výrobu cestovín a rezancov

HR2345/19

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi
Zariadenie na výrobu cestovín a rezancov Philips Viva predstavuje plne automatické riešenie, vďaka ktorému pripravíte čerstvé cestoviny a rezance od základov, a nepotrebujete na to veľa času ani špeciálne zručnosti. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa ľahko zmestí do vašej kuchyne alebo skladovacieho priestoru.
Zobraziť všetky výhody

Stačí pridať ingrediencie a zariadenie sa automaticky postará o zvyšok

Čerstvé a rýchlo pripravené cestoviny tak, ako ich máte radi

  • Inteligentné skladovanie diskov

  • 4 disky

  • 150 W

  • Biela

Jedinečný dizajn hnetacej tyče na miešanie cesta.

Jedinečne navrhnutá trubica na miesenie je vybavená viacerými kolíkmi, vďaka čomu táto hnetacia tyč zabezpečuje rovnomerné a dôkladné premiešanie múky a tekutiny vo všetkých kútoch komory na miesenie.

Dlhá trubica na miesenie dokáže vyrobiť hladké a pružné cesto

Dlhá trubica na miesenie zaručuje optimálny proces miesenia, ktorého výsledkom je dokonalé a pružné cesto.

Automaticky miesi cesto a vytláča rôzne druhy cestovín.

Automaticky miesi cesto a vytláča rôzne druhy cestovín.

Zariadenie na výrobu cestovín a rezancov Philips Viva umožňuje nielen rýchle a automatické miešanie, miesenie a vytláčanie, ale tiež zaručuje dobrú konzistenciu a chuť cestovín a rezancov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612372

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

neuvěřitelně rychlá výroba těstovin

sami si zvolíte jaký druh těstovin s jakou "příchutí" (rajčatové, špenátové) budete vyrábět, během 15 min. je umíchané těsto i vyrobeny těstoviny, připraveny k okamžitému uvaření, nedá se srovnat s těstovinami z obchodu. Tento produkt jsem objevila náhodou, po návštěvě Itálie, kde jsou pasta foody s čerstvými těstovinami, jsem hledala stroj na těstoviny a objevila tento. Opravdu jsem mile překvapena a doporučuji všem :-)

Výhody

výborné domácí těstoviny

Nevýhody

trochu těsta zbyde v míchací nádobě

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Těstovinovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Těstovinovač

14/11/2023

България

България

Страхотен уред!

Приготвянето на паста вече като детска игра! Става бързо и лесно, като пастата е плътна и със страхотен вкус. Машинката е малка и не заема излишно място на плота и в шкафа.

Výhody

Прясна паста на момента; Бързо приготвяне; Разнообразни вкусове и форми;

Nevýhody

Трудно миене. Ролката която върти тестото не изглежда надеждна.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

25/02/2021

България

България

Overený kupujúci

Невероятен продукт!

Уредът за паста е повече от невероятен. Практичен, удобен, лесно се почиства и няма нищо по-вкусно от прясната паста. Докато водата заври пастата е готова.

Výhody

Бързо приготвяне, лесен за почистване

Nevýhody

няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

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