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Kolekcia Viva Zariadenie na výrobu cestovín a rezancov

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Kolekcia VivaZariadenie na výrobu cestovín a rezancov

HR2345/19

Kolekcia Viva Zariadenie na výrobu cestovín a rezancov

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Návody a dokumentácia

Recipe booklet for Viva Pasta Maker HR2370-HR2372; HR2332-HR2336; HR2342; HR2345 - English (US)

  • PDF súbor, 43.9 MB
  • 13 March 2026

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 123.7 kB
  • 1 August 2026

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