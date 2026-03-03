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  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
  • Navrhnuté pre chladnejšiu planétu

Eco Conscious EditionMixér série 5000

HR2500/00

Navrhnuté pre chladnejšiu planétu
Pripravte si svoj obľúbený ranný koktail na cestu s elegantným štýlom a bezchybným výkonom. Trvalo udržateľný dizajn z bioplastov*a recyklovaných plastov***.
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S mixérom Philips radu Eco Conscious

Navrhnuté pre chladnejšiu planétu

  • Technológia ProBlend

  • 600 ml pohár Tritan™ Renew

  • Matná zamatovo biela povrchová úprava

  • Bioplast

Technológia ProBlend pre mixovanie dohladka a bez hrudiek

Technológia ProBlend kombinuje 3 hlavné funkcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté na to, aby optimálne premiešali suroviny a vytvorili tak hladké zmesi bez hrudiek. Motor s technológiou ProBlend poskytuje ideálny výkon 350 W, ktorý poháňa mixované suroviny na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie. Čepele s technológiou ProBlend sú špeciálne tvarované na dosiahnutie maximálnej sily a rezného výkonu. Nádoba s technológiou ProBlend je navrhnutá s jedinečnými výčnelkami, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.

Objavte skvelé recepty a čerstvú kávu s HomeID

Objavte skvelé recepty a čerstvú kávu s HomeID

Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky receptov pre svoj nový mixér vrátane čerstvých nápadov na nápoje, občerstvenie, dezerty alebo dokonca celé jedlá. Zdravé stravovanie ešte nikdy nechutilo tak dobre, s jednoduchými, ale chutnými obmenami všetkých druhov obľúbených rodinných jedál. HomeID ponúka recepty, ktoré si zamilujete, od zdravších čokoládových dezertov až po výživné hlavné jedlá.

Rýchla a ľahko použiteľná

Rýchla a ľahko použiteľná

Ľahké používanie: pridávajte ingrediencie, miešajte, mixujte a vychutnávajte.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 64 % celkového množstva plastu).

  2. Výpočet založený na výrobe rovnakého zariadenia s použitím bioplastu a materiálu Tritan™ Renew v porovnaní so 100 % čistým plastom (alebo čistým polypropylénom) a materiálom Tritan™.

  3. Materiál Tritan™ Renew je vyrobený z 50 % recyklovaných materiálov z certifikovaných zdrojov na základe hmotnostnej kompenzácie.