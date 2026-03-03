HR2500/00
Technológia ProBlend
600 ml pohár Tritan™ Renew
Matná zamatovo biela povrchová úprava
Bioplast
Technológia ProBlend kombinuje 3 hlavné funkcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté na to, aby optimálne premiešali suroviny a vytvorili tak hladké zmesi bez hrudiek. Motor s technológiou ProBlend poskytuje ideálny výkon 350 W, ktorý poháňa mixované suroviny na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie. Čepele s technológiou ProBlend sú špeciálne tvarované na dosiahnutie maximálnej sily a rezného výkonu. Nádoba s technológiou ProBlend je navrhnutá s jedinečnými výčnelkami, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.
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Ľahké používanie: pridávajte ingrediencie, miešajte, mixujte a vychutnávajte.
Hodnotenie
Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 64 % celkového množstva plastu).
Výpočet založený na výrobe rovnakého zariadenia s použitím bioplastu a materiálu Tritan™ Renew v porovnaní so 100 % čistým plastom (alebo čistým polypropylénom) a materiálom Tritan™.
Materiál Tritan™ Renew je vyrobený z 50 % recyklovaných materiálov z certifikovaných zdrojov na základe hmotnostnej kompenzácie.