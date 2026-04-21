Tento produkt už nie je dostupný
Nadstavec na sekanie
Technológia ChopDrop
2 funkcie: hrubé a jemné
Automatická voľba rýchlosti
Spoločnosť Philips si uvedomuje, aké nepríjemné a náročné je krájanie cibule, a preto vyvinula technológiu ChopDrop, ktorá vám umožní krájať cibuľu ako profesionálny kuchár. Jedinečne navrhnutá komora udrží cibuľu na mieste, zatiaľ čo tri ostré čepele ju krájajú. Keď kúsky dosiahnu optimálnu veľkosť, vypadnú do misky: vždy suché a rovnomerné. Ideálne pre cibuľu, ale aj inú zeleninu, ovocie, syr, orechy a ďalšie potraviny.
Výkonný 500 W motor krájača Philips OnionChef zaručuje, že môžete rýchlo a ľahko krájať aj tvrdé prísady.
Krájač Philips OnionChef je vybavený ostrými čepeľami z nehrdzavejúcej ocele. Tri jemné čepele technológie ChopDrop zabezpečujú suché a rovnomerné nakrájanie jemných surovín bez rozdrvenia. Samostatne dodávaná vysokorýchlostná krájacia čepeľ je však schopná drviť aj tvrdé suroviny.
4.5
z 5
41
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Výhody
Silný motor a pevný materiál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Výhody
rychlost, jednoduchost ovládání
Nevýhody
nemá
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Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Výhody
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač