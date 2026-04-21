VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár
  • Krájajte ako šéfkuchár

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOnionChef

HR2505/00

4.5
| (41) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Krájajte ako šéfkuchár
Konečne môžete krájať ako šéfkuchár. Vďaka krájaču Philips OnionChef s technológiou ChopDrop vytvoríte suché a pravidelné kúsky cibule aj iných prísad. Samostatné vysokorýchlostné čepele vám tiež umožnia pomlieť mäso, nasekať bylinky a spracovať množstvo ďalších potravín.
Zobraziť všetky výhody

Krájanie cibule, mletie mäsa a množstvo ďalších funkcií

Krájajte ako šéfkuchár

  • Nadstavec na sekanie

  • Technológia ChopDrop

  • 2 funkcie: hrubé a jemné

  • Automatická voľba rýchlosti

Technológia ChopDrop

Technológia ChopDrop

Spoločnosť Philips si uvedomuje, aké nepríjemné a náročné je krájanie cibule, a preto vyvinula technológiu ChopDrop, ktorá vám umožní krájať cibuľu ako profesionálny kuchár. Jedinečne navrhnutá komora udrží cibuľu na mieste, zatiaľ čo tri ostré čepele ju krájajú. Keď kúsky dosiahnu optimálnu veľkosť, vypadnú do misky: vždy suché a rovnomerné. Ideálne pre cibuľu, ale aj inú zeleninu, ovocie, syr, orechy a ďalšie potraviny.

Výkonný 500 W motor

Výkonný 500 W motor

Výkonný 500 W motor krájača Philips OnionChef zaručuje, že môžete rýchlo a ľahko krájať aj tvrdé prísady.

Ostré čepele z nehrdzavejúcej ocele

Krájač Philips OnionChef je vybavený ostrými čepeľami z nehrdzavejúcej ocele. Tri jemné čepele technológie ChopDrop zabezpečujú suché a rovnomerné nakrájanie jemných surovín bez rozdrvenia. Samostatne dodávaná vysokorýchlostná krájacia čepeľ je však schopná drviť aj tvrdé suroviny.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.5

z 5

41

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Výhody

Silný motor a pevný materiál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Výhody

rychlost, jednoduchost ovládání

Nevýhody

nemá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Výhody

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky