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Kolekcia Viva OnionChef

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Kolekcia VivaOnionChef

HR2505/00

Kolekcia Viva OnionChef

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection OnionChef HR2505/00 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection OnionChef

  • PDF súbor, 2.9 MB
  • 13 March 2026

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