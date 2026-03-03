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HR2604/80
350 W
Prenosný pohár
Multisekáčik
Najjemnejšie mixovanie rýchlo a ľahko. Vďaka výkonnému 350 W motoru a 4-hviezdicovej čepeli pomixujete obľúbené suroviny najemno za menej ako 30 sekúnd.
Tento minimixér si poradí so všetkým, či už robíte zeleninovú omáčku, alebo zdravé smoothie. Od kivi po kocky ľadu získate jemne pomixovanú zmes a rozdrvíte aj tie najtvrdšie suroviny.
Regulujte rýchlosť a jemnosť mixovania surovín pomocou tlačidiel s dvomi nastaveniami rýchlosti, vďaka čomu po každý raz pripravíte dokonalé smoothie.
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