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Všetky rady

  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie
  • Ľahko mixuje, seká aj melie

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMinimixér

HR2604/80

Ľahko mixuje, seká aj melie
Užite si rýchle a jednoduché smoothie, šejky, omáčky, mrazené koktejly a mleté korenie. 350 W motor, 4-hviezdicová čepeľ a kompaktný, ergonomický dizajn prirodzene spolupracujú pre dosiahnutie skvelých výsledkov.
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S 350 W motorom pre rýchle výsledky

Ľahko mixuje, seká aj melie

  • 350 W

  • Prenosný pohár

  • Multisekáčik

Silný 350 W motor pre jemnejšie mixovanie

Silný 350 W motor pre jemnejšie mixovanie

Najjemnejšie mixovanie rýchlo a ľahko. Vďaka výkonnému 350 W motoru a 4-hviezdicovej čepeli pomixujete obľúbené suroviny najemno za menej ako 30 sekúnd.

Drví ľad a iné tvrdé suroviny

Drví ľad a iné tvrdé suroviny

Tento minimixér si poradí so všetkým, či už robíte zeleninovú omáčku, alebo zdravé smoothie. Od kivi po kocky ľadu získate jemne pomixovanú zmes a rozdrvíte aj tie najtvrdšie suroviny.

Dvojrýchlostné nastavenie pre jemnejšie mixovanie

Regulujte rýchlosť a jemnosť mixovania surovín pomocou tlačidiel s dvomi nastaveniami rýchlosti, vďaka čomu po každý raz pripravíte dokonalé smoothie.

Technické špecifikácie

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