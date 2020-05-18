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  • Výkonný a jednoducho použiteľný
  • Výkonný a jednoducho použiteľný
  • Výkonný a jednoducho použiteľný
  • Výkonný a jednoducho použiteľný
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  • Výkonný a jednoducho použiteľný
  • Výkonný a jednoducho použiteľný
  • Výkonný a jednoducho použiteľný

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionPonorný mixér

HR2632/90

4.7
| (27) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Výkonný a jednoducho použiteľný
Tento ručný mixér Philips predstavuje spojenie 700-wattového výkonu s technológiou ProMix a viacstupňovým nastavením rýchlosti, vďaka ktorému je varenie skutočne jednoduché. Výborné domáce jedlo vždy podľa vašich predstáv!
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Zakaždým vynikajúce výsledky pri varení

Výkonný a jednoducho použiteľný

  • Technológia mixovania ProMix

  • 700W, kovový ponorný nástavec

  • Kompaktný nástavec na sekanie, šľahač

  • 25 rýchlostí + turbo

Trojuholníkový tvar pre optimálny prietok a výkon mixovania

Technológia ProMix ponorného mixéra Philips bola vytvorená v spolupráci s prestížnou univerzitou v Stuttgarte. Je to pokročilá technológia pre rovnomernejšie a rýchlejšie mixovanie. Jedinečná technológia mixovania ProMix v ponorných mixéroch Philips využíva trojuholníkový tvar, čím vytvára optimálny prietok a maximálny výkon. Môžete tak pripraviť výnimočne jemné polievky a kokteily.

Voľba viacerých rýchlostí pre všetky druhy prísad

Vďaka 25 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

S výkonným a odolným 700 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

27

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající.

Výrobek mám již delší dobu a jsem s ním moc spokojená. Skladný, má vše, co potřebuji pro usnadnění práce.

Výhody

Jednoduchý, snadný, skladný, ale výkonný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník v kuchyni.

Pro mne je nenahraditelným pomocníkem v kuchyni. Mám ho neustále po ruce, kdykoliv ho potřebuji - rád vařím. Je moc fajn.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

07/03/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek do každé domácnosti

Krásný design a doplněk do kuchyně. Doporučuji všem, kdo rád vaří.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

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