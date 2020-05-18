Tento produkt už nie je dostupný
Technológia mixovania ProMix
700W, kovový ponorný nástavec
Kompaktný nástavec na sekanie, šľahač
25 rýchlostí + turbo
Technológia ProMix ponorného mixéra Philips bola vytvorená v spolupráci s prestížnou univerzitou v Stuttgarte. Je to pokročilá technológia pre rovnomernejšie a rýchlejšie mixovanie. Jedinečná technológia mixovania ProMix v ponorných mixéroch Philips využíva trojuholníkový tvar, čím vytvára optimálny prietok a maximálny výkon. Môžete tak pripraviť výnimočne jemné polievky a kokteily.
Vďaka 25 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.
S výkonným a odolným 700 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.
4.7
z 5
27
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
18/05/2020
Česká republika
Vynikající.
Výrobek mám již delší dobu a jsem s ním moc spokojená. Skladný, má vše, co potřebuji pro usnadnění práce.
Výhody
Jednoduchý, snadný, skladný, ale výkonný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Vnouček
28/02/2019
Česká republika
Výborný pomocník v kuchyni.
Pro mne je nenahraditelným pomocníkem v kuchyni. Mám ho neustále po ruce, kdykoliv ho potřebuji - rád vařím. Je moc fajn.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Dajka
07/03/2018
Česká republika
Výborný výrobek do každé domácnosti
Krásný design a doplněk do kuchyně. Doporučuji všem, kdo rád vaří.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér