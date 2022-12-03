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  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
  • Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionPonorný mixér ProMix

HR2642/40

5
| (278) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
Výkonný a spoľahlivý ponorný mixér s výkonom motora 700 W a technológiou SpeedTouch, ktorá umožňuje intuitívnu voľbu rýchlostí a jednoduché ovládanie. Technológia mixovania ProMix zasa zaisťuje optimálne prúdenie potravín a skvelé výsledky pri mixovaní. Jediným stlačením tlačidla mixuje, šľahá, seká a nielen to.
Zobraziť všetky výhody

Mixuje, šľahá, seká a ešte omnoho viac!

Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál

  • 700 W, SpeedTouch s funkciou Turbo

  • Technológia ProMix

  • 2-krát jemnejšie mixovanie*

  • O 30 % rýchlejšie*

Dvojročná záruka

Dvojročná záruka

S 2-ročnou celosvetovou zárukou.

Ergonomicky navrhnutá rúčka pre bezpečnú a ľahkú manipuláciu

Ergonomicky navrhnutá rúčka pre bezpečnú a ľahkú manipuláciu

Ergonomická jemná rukoväť, ktorá umožňuje bezpečné uchopenie, a tým pádom aj jednoduché držanie a manipuláciu s ponorným mixérom počas používania.

Výkonný 700 W motor pre tie najlepšie výsledky mixovania

Výkonný 700 W motor pre tie najlepšie výsledky mixovania

Výkonný a spoľahlivý 700 W motor, ktorý môže poháňať najrôznejšie príslušenstvo, umožňuje spracovať takmer všetky potraviny a pri príprave jedál prináša úžasné výsledky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

278

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

03/12/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super pomocník

Tichý, ergonomické držení a ideální příslušenství, dobře se s nim pracuje, dobrý výkon, vše kvalitně rozmixuje

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, protože má vynikající vlastnosti.

Šikovný pomocník v hezkém designu. Používám ho často a ráda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

12/08/2024

Srbija

Srbija

Za svaku preporuku!

Pre svega zaista snazan blender. Super mi je sto kad krenem sa radom, ne prska mi nista i imam turbo rezim rada ako mi je potrebno.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender

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  1. Pri porovnaní s ponorným mixérom Philips so zvonovým okrajom komory čepelí podľa interného testu vykonanom na paradajkách a nevarenej zelenine