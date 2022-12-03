Tento produkt už nie je dostupný
700 W, SpeedTouch s funkciou Turbo
Technológia ProMix
2-krát jemnejšie mixovanie*
O 30 % rýchlejšie*
S 2-ročnou celosvetovou zárukou.
Ergonomická jemná rukoväť, ktorá umožňuje bezpečné uchopenie, a tým pádom aj jednoduché držanie a manipuláciu s ponorným mixérom počas používania.
Výkonný a spoľahlivý 700 W motor, ktorý môže poháňať najrôznejšie príslušenstvo, umožňuje spracovať takmer všetky potraviny a pri príprave jedál prináša úžasné výsledky.
5.0
z 5
278
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Alfonc
03/12/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super pomocník
Tichý, ergonomické držení a ideální příslušenství, dobře se s nim pracuje, dobrý výkon, vše kvalitně rozmixuje
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
anoli
26/02/2019
Česká republika
Doporučuji, protože má vynikající vlastnosti.
Šikovný pomocník v hezkém designu. Používám ho často a ráda.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
Sejn10
12/08/2024
Srbija
Za svaku preporuku!
Pre svega zaista snazan blender. Super mi je sto kad krenem sa radom, ne prska mi nista i imam turbo rezim rada ako mi je potrebno.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender
Pri porovnaní s ponorným mixérom Philips so zvonovým okrajom komory čepelí podľa interného testu vykonanom na paradajkách a nevarenej zelenine