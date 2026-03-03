VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
  • Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.

Séria 7000Zariadenie na výrobu cestovín

HR2665/93

Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.
Zaraďte si domáce cestoviny späť do jedálnička so sériou Philips 7000. Dosiahnite hladký a pružný povrch s technológiou ProExtrude a vychutnajte si skvelé cestoviny s funkciami dokonalého miešania a automatického váženia za menej ako 10 minút*.
Zobraziť všetky výhody

Bezchybná technológia pre chutné cestoviny do 10 minút*

Lahodne čerstvé cestoviny. Žiadne starosti.

  • Technológia ProExtrude

  • Technológia automatického váženia

  • 8 diskov

  • 200 W

  • Čierna

Technológia ProExtrude pre hladký a pružný povrch

Technológia ProExtrude pre hladký a pružný povrch

Táto jedinečná technológia v sebe spája výkonný motor, robustnú kovovú zmiešavaciu lopatku a silný kovový predný panel na hladkú povrchovú úpravu bez ohľadu na tvar cestovín, ktorý si vyberiete.

Dokonalá technológia miesenia pre dokonalé cesto

Dokonalá technológia miesenia pre dokonalé cesto

Optimalizovaná konštrukcia pre komoru na miesenie a výkonný kovový ponorný nadstavec zabezpečujú vždy presne pripravený, rovnomerný základ cesta.

Pokyny na dosiahnutie správneho pomeru kvapaliny a múky

Pokyny na dosiahnutie správneho pomeru kvapaliny a múky

Integrovaná váha vypočítava množstvo kvapaliny, ktoré sa má pridať k typu múky, ktorú si vyberiete, aby ste vždy dosiahli dokonalé výsledky!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas prípravy pre 250 g cestovín (2 – 3 porcie).

  2. Porcia odhadnutá na základe 800 g cestovín.

  3. Počet tvarovacích diskov sa môže líšiť podľa modelu.

  4. Porovnanie cestovín vyrobených zo 100 g pšeničnej múky s cestovinami vyrobenými zo 100 g lupinovej, šošovicovej alebo bielej fazuľovej múky.