HR2665/93
Technológia ProExtrude
Technológia automatického váženia
8 diskov
200 W
Čierna
Táto jedinečná technológia v sebe spája výkonný motor, robustnú kovovú zmiešavaciu lopatku a silný kovový predný panel na hladkú povrchovú úpravu bez ohľadu na tvar cestovín, ktorý si vyberiete.
Optimalizovaná konštrukcia pre komoru na miesenie a výkonný kovový ponorný nadstavec zabezpečujú vždy presne pripravený, rovnomerný základ cesta.
Integrovaná váha vypočítava množstvo kvapaliny, ktoré sa má pridať k typu múky, ktorú si vyberiete, aby ste vždy dosiahli dokonalé výsledky!
Hodnotenie
Čas prípravy pre 250 g cestovín (2 – 3 porcie).
Porcia odhadnutá na základe 800 g cestovín.
Počet tvarovacích diskov sa môže líšiť podľa modelu.
Porovnanie cestovín vyrobených zo 100 g pšeničnej múky s cestovinami vyrobenými zo 100 g lupinovej, šošovicovej alebo bielej fazuľovej múky.