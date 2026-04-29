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Séria 7000 Zariadenie na výrobu cestovín

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Séria 7000Zariadenie na výrobu cestovín

HR2665/93

Séria 7000 Zariadenie na výrobu cestovín

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Návody a dokumentácia

Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - US and Canada - English; French; Spanish - English (US)

  • PDF súbor, 68.3 MB
  • 13 March 2026

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 123.7 kB
  • 1 August 2026

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