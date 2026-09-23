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HR2860/55
Praktické a jednoduché používanie
220 W mixér Philips so 400 ml nádobou, mlynčekom na suché mletie a mlynčekom na mokré mletie, dve nádobky s vekom a praktické odkladanie kábla.
220 W
0,4 l plastová nádoba
s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom
Pulzný
Rýchlo posekajte cibuľu, cesnak, zázvor a čili pomocou tohto jedinečného nasaditeľného mokrého mlynčeka.
2 nádoby s vekom vhodné na odkladanie a prenášanie.
Vďaka jedinečnému nasaditeľnému mlynčeku rýchlo zomeliete orechy a bôby.
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