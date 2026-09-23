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  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55

Tento produkt už nie je dostupný

Minimixér

HR2860/55

Praktické a jednoduché používanie

220 W mixér Philips so 400 ml nádobou, mlynčekom na suché mletie a mlynčekom na mokré mletie, dve nádobky s vekom a praktické odkladanie kábla.

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Mixér s mlynčekmi na suché a mokré suroviny

Praktické a jednoduché používanie

  • 220 W

  • 0,4 l plastová nádoba

  • s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom

  • Pulzný

Mokrý mlynček

Mokrý mlynček

Rýchlo posekajte cibuľu, cesnak, zázvor a čili pomocou tohto jedinečného nasaditeľného mokrého mlynčeka.

2 nádoby s vekom

2 nádoby s vekom

2 nádoby s vekom vhodné na odkladanie a prenášanie.

Mlynček

Mlynček

Vďaka jedinečnému nasaditeľnému mlynčeku rýchlo zomeliete orechy a bôby.

Technické špecifikácie

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