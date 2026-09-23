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HR2870/50
Rýchle, čerstvé a zábavné
Minimixér Philips umožňuje pripraviť zábavné recepty, ako napríklad krémy, mixované nápoje, polievky, studené omáčky, exotické koktaily alebo dezerty… Už za niekoľko sekúnd môžete pripraviť až dve porcie, a to pomocou chutných čerstvých prísad. Dobrú chuť!
250 W
0,6 l plastová nádoba
s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom
2 rýchlosti
V 600 ml nádobe môžete ideálne uskladniť dve porcie.
2 nádoby s vekom vhodné na odkladanie a prenášanie.
Príslušenstvo k mixéru Philips vhodne dopĺňa dodávané prvky. Sekací nástavec poseká zeleninu, ako sú cibuľa, bylinky, oriešky alebo mäso, na malé kúsky.
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