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  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné

Tento produkt už nie je dostupný

Minimixér

HR2870/50

Rýchle, čerstvé a zábavné

Minimixér Philips umožňuje pripraviť zábavné recepty, ako napríklad krémy, mixované nápoje, polievky, studené omáčky, exotické koktaily alebo dezerty… Už za niekoľko sekúnd môžete pripraviť až dve porcie, a to pomocou chutných čerstvých prísad. Dobrú chuť!

Zobraziť všetky výhody

Vytvorte zábavné recepty s týmto minimixérom

Rýchle, čerstvé a zábavné

  • 250 W

  • 0,6 l plastová nádoba

  • s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom

  • 2 rýchlosti

600 ml nádoba

600 ml nádoba

V 600 ml nádobe môžete ideálne uskladniť dve porcie.

2 nádoby s vekom

2 nádoby s vekom

2 nádoby s vekom vhodné na odkladanie a prenášanie.

Sekací nástavec na sekanie rôznych prísad

Sekací nástavec na sekanie rôznych prísad

Príslušenstvo k mixéru Philips vhodne dopĺňa dodávané prvky. Sekací nástavec poseká zeleninu, ako sú cibuľa, bylinky, oriešky alebo mäso, na malé kúsky.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky