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  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné
  • Rýchle, čerstvé a zábavné

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMinimixér

HR2872/00

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchle, čerstvé a zábavné
Nový minimixér Philips umožňuje pripraviť rôzne recepty, ako napríklad krémové smoothies, mixované nápoje, polievky, studené omáčky či koktaily… A teraz si vďaka praktickej prenosnej fľaši môžete vychutnávať všetky svoje obľúbené mixované nápoje kdekoľvek. Dobru chuť!
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Kompaktný mixér s prenosnou fľašou na cesty

Rýchle, čerstvé a zábavné

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Prenosná fľaša ako príslušenstvo

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu.

Mixér s výkonným 350 W motorom

Mixér s výkonným 350 W motorom

350 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.

Ľahko prenosná fľaša na mixovanie

Ľahko prenosná fľaša na mixovanie

Vďaka prenosnej fľaši si môžete kdekoľvek vychutnať všetky svoje nápoje.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/09/2019

Česká republika

Česká republika

Malý a šikovný

Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

05/03/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný produkt

Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

02/11/2017

Česká republika

Česká republika

Mnoho muziky za minimum peněz

S timto mixerem jsem maximálně spokojená. Rozmixuje i mrkev, tvrdší potravinu. Jednoduché ovládání, snadná manipulace a krasnymiluje vzhled. Nedělá moc hluku. A cena... výrobek je skoro zadarmo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

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  • Tipy a triky