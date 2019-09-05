Tento produkt už nie je dostupný
350 W
0,6 l
Prenosná fľaša ako príslušenstvo
Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu.
350 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.
Vďaka prenosnej fľaši si môžete kdekoľvek vychutnať všetky svoje nápoje.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Loklinka
05/09/2019
Česká republika
Malý a šikovný
Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Milda67
05/03/2018
Česká republika
Výborný produkt
Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Elenifer
02/11/2017
Česká republika
Mnoho muziky za minimum peněz
S timto mixerem jsem maximálně spokojená. Rozmixuje i mrkev, tvrdší potravinu. Jednoduché ovládání, snadná manipulace a krasnymiluje vzhled. Nedělá moc hluku. A cena... výrobek je skoro zadarmo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér