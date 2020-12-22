Tento produkt už nie je dostupný
Zdravšie kokteily
Vysoko výkonný produkt, s ktorým je vaše jedlo lepšie a ktorý vám uľahčí skúšanie rôznych jedál.
700 W
ProBlend 6
2 l sklenená nádoba
Technológia PowerBlend 6 pre účinné mixovanie a miešanie
Výkonný 900 W motor pre jednoduché mixovanie a miešanie.
Pomocou rôznych nastavení mixujte pri rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.
4.9
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ajka05
22/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělý výrobek za super cenu
Velmi oceňuji skleněnou nádobu na mixování, která je dostatečně objemná. Mixér má stabilitu, přilne k povrchu, během mixování se nekymácí. Snadno zvládne umixovat i ořechy na pastu. Jednoduchá údržba.
Výhody
rychlost mixování, stabilita, ovládání
Nevýhody
zatím jsme nic nenašli
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Dátum použitia 2020-11-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Dátum použitia 2020-11-22
Franta47
10/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Mixér má skvělý design a funkce
Postačující výkon pro všechny nabízené funkce, robustní řešení
Výhody
Skleněná nádoba je sice těžší, ale trvanlivější než plast
Nevýhody
Zatím nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Dátum použitia 2020-11-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Dátum použitia 2020-11-10
evža
22/05/2020
Česká republika
Výkonný mixér, zvládne zmražené potraviny
Mixér skvělé rozmixuje ovoce i zeleninu na jemné pyré, pravidelně mixuju zmražené potraviny a nemá s tím problém. Vše je rychle a dohladka zpracované. Je dostatečně tichý na to že je to mixér, určitě "neřve" jako mnoho jiných kuchyňských pomocníků. Nádoba dostatečně velká pro celou rodinu (3 členy). Pohodlná funkce pulsního tlačítka pro začátek mixování a nasledovné přepnutí na stálou rychlost, abych nemusela neustále stát a držet knoflík. Velká spokojenost, určitě doporučuju.
Výhody
rozmixuje na jemné pyré
Nevýhody
trochu těžší nádoba, protože je skleněná
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Dátum použitia 2019-04-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Dátum použitia 2019-04-22