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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMixér

HR3555/00

4.9

| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Zdravšie kokteily

Vysoko výkonný produkt, s ktorým je vaše jedlo lepšie a ktorý vám uľahčí skúšanie rôznych jedál.

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Zvýšte svoj denný príjem ovocia a zeleniny

Zdravšie kokteily

  • 700 W

  • ProBlend 6

  • 2 l sklenená nádoba

Technológia PowerBlend 6 pre jemnejšie mixovanie

Technológia PowerBlend 6 pre jemnejšie mixovanie

Technológia PowerBlend 6 pre účinné mixovanie a miešanie

Výkonný 900 W motor

Výkonný 900 W motor pre jednoduché mixovanie a miešanie.

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Pomocou rôznych nastavení mixujte pri rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

22/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý výrobek za super cenu

Velmi oceňuji skleněnou nádobu na mixování, která je dostatečně objemná. Mixér má stabilitu, přilne k povrchu, během mixování se nekymácí. Snadno zvládne umixovat i ořechy na pastu. Jednoduchá údržba.

Výhody

rychlost mixování, stabilita, ovládání

Nevýhody

zatím jsme nic nenašli

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Dátum použitia 2020-11-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Dátum použitia 2020-11-22

10/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Mixér má skvělý design a funkce

Postačující výkon pro všechny nabízené funkce, robustní řešení

Výhody

Skleněná nádoba je sice těžší, ale trvanlivější než plast

Nevýhody

Zatím nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Dátum použitia 2020-11-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Dátum použitia 2020-11-10

22/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výkonný mixér, zvládne zmražené potraviny

Mixér skvělé rozmixuje ovoce i zeleninu na jemné pyré, pravidelně mixuju zmražené potraviny a nemá s tím problém. Vše je rychle a dohladka zpracované. Je dostatečně tichý na to že je to mixér, určitě "neřve" jako mnoho jiných kuchyňských pomocníků. Nádoba dostatečně velká pro celou rodinu (3 členy). Pohodlná funkce pulsního tlačítka pro začátek mixování a nasledovné přepnutí na stálou rychlost, abych nemusela neustále stát a držet knoflík. Velká spokojenost, určitě doporučuju.

Výhody

rozmixuje na jemné pyré

Nevýhody

trochu těžší nádoba, protože je skleněná

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Dátum použitia 2019-04-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Dátum použitia 2019-04-22

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