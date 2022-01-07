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  • O 50 % jemnejšie mixovanie*
  • O 50 % jemnejšie mixovanie*
  • O 50 % jemnejšie mixovanie*
  • O 50 % jemnejšie mixovanie*

Kolekcia AvanceMixér

HR3652/00

4.9
| (191) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
O 50 % jemnejšie mixovanie*
Vďaka technológii ProBlend 6 3D, výkonu 1 400 wattov a rýchlosti až 35 000 ot./min si vychutnáte jemnejšie kokteily a smoothie s ideálnou chuťou a textúrou. Bolo dokázané, že motivuje používateľov k zvýšeniu podielu ovocia a zeleniny v strave.
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80 % používateľov motivuje konzumovať viac ovocia a zeleniny*

O 50 % jemnejšie mixovanie*

  • 1400 W

  • Čepeľ ProBlend 6 3D

  • 2 l sklená nádoba

Výkonný 1 400 W motor na jemnejšie mixovanie

Výkonný 1 400 W motor na jemnejšie mixovanie

Jemnejšie mixovanie ovocia a zeleniny vďaka nášmu 1 400 W motoru.

Pokročilá technológia mixovania ProBlend 6 3D

Pokročilá technológia mixovania ProBlend 6 3D

Technológiu ProBlend 6 3D sme vyvinuli, aby dokázala jemne rozmixovať všetky suroviny vo vašom smoothie, vďaka čomu sa živiny z ovocia, zeleniny a orechov uvoľnia z bunkovej štruktúry a vaše telo ich bude môcť jednoducho vstrebať.

Až 35 000 ot./min

Až 35 000 ot./min

35 000 ot./min na dokonalé mixovanie a zdravšie nápoje smoothie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

191

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvela dunice na led a smoothie

Tento mixer je vykonny, smoothie jsou krasne jemna.

Výhody

Vykon

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3652/00 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3652/00 Stolní mixér

06/01/2022

Česká republika

Česká republika

nejlepší mixér jaký jsme kdy měli

bez tohoto mixéru už bych si naši domácnost ani nedokázala představit. používáme jej denně a jsme naprosto spokojení. Super smoothie, omáčky, krémové polévky, drtíme mražené ovoce, led na ledové tříště atd.

Výhody

naprosto dokonalý ve všem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

cena

ideální pro domácí použití. Cena v akci .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Výsledky nezávislého laboratórneho testu v porovnaní so zariadením Philips Avance HR2195

  2. Test uskutočnený nezávislou spotrebiteľskou výskumnou agentúrou na základe 4-týždňového testu vykonaného v 100 domácnostiach v Nemecku a Kórei