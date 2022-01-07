1400 W
Čepeľ ProBlend 6 3D
2 l sklená nádoba
Jemnejšie mixovanie ovocia a zeleniny vďaka nášmu 1 400 W motoru.
Technológiu ProBlend 6 3D sme vyvinuli, aby dokázala jemne rozmixovať všetky suroviny vo vašom smoothie, vďaka čomu sa živiny z ovocia, zeleniny a orechov uvoľnia z bunkovej štruktúry a vaše telo ich bude môcť jednoducho vstrebať.
35 000 ot./min na dokonalé mixovanie a zdravšie nápoje smoothie
4.9
z 5
191
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Foxi123
07/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvela dunice na led a smoothie
Tento mixer je vykonny, smoothie jsou krasne jemna.
Výhody
Vykon
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3652/00 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3652/00 Stolní mixér
Valča
06/01/2022
Česká republika
nejlepší mixér jaký jsme kdy měli
bez tohoto mixéru už bych si naši domácnost ani nedokázala představit. používáme jej denně a jsme naprosto spokojení. Super smoothie, omáčky, krémové polévky, drtíme mražené ovoce, led na ledové tříště atd.
Výhody
naprosto dokonalý ve všem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér
Daniel H
27/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
cena
ideální pro domácí použití. Cena v akci .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3664/90 Mixér
Výsledky nezávislého laboratórneho testu v porovnaní so zariadením Philips Avance HR2195
Test uskutočnený nezávislou spotrebiteľskou výskumnou agentúrou na základe 4-týždňového testu vykonaného v 100 domácnostiach v Nemecku a Kórei