Tento produkt už nie je dostupný
300 W
5 rýchlostí + turbo
Ploché šľahače a háky na cesto
Nízka hmotnosť
Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie* – pokrývajú väčšiu povrchovú plochu za menej času a do cesta primiešavajú vzduch, aby bolo jemnejšie a nadýchanejšie.
Vďaka ponuke 5 rôznych rýchlostí si môžete vybrať správne nastavenie na každú úlohu
5.0
z 5
40
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mladost75
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктът има чудесни характеристики
Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.
Výhody
Компактен
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3750/00 Миксер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3750/00 Миксер
Яся Б
28/11/2021
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Výhody
Якість, надійністт
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom