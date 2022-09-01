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  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest

Tento produkt už nie je dostupný

Séria 3000Mixér Philips série 3000

HR3705/00

5
| (40) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
Náš nový mixér série 3000 urýchľuje pečenie a zakaždým prináša rýchle a chutné výsledky. Pripravte cesto a zmes na koláč až o 20 % rýchlejšie*. Ľahká a ergonomická konštrukcia zaisťuje jednoduché a pohodlné šľahanie.
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Ľahší a rýchlejší s kužeľovitými nadstavcami na šľahanie

Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest

  • 300 W

  • 5 rýchlostí + turbo

  • Ploché šľahače a háky na cesto

  • Nízka hmotnosť

Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie*

Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie* – pokrývajú väčšiu povrchovú plochu za menej času a do cesta primiešavajú vzduch, aby bolo jemnejšie a nadýchanejšie.

Výkonný 300 W motor

5 rýchlostí + turbo na každú kulinársku úlohu

5 rýchlostí + turbo na každú kulinársku úlohu

Vďaka ponuke 5 rôznych rýchlostí si môžete vybrať správne nastavenie na každú úlohu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

40

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктът има чудесни характеристики

Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.

Výhody

Компактен

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3750/00 Миксер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3750/00 Миксер

28/11/2021

Україна

Україна

Overený kupujúci

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Výhody

Якість, надійністт

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HR3705/00 Міксер

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