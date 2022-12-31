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  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
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  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
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  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
  • Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionŠľahač Philips Daily Collection

HR3705/10

Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
Náš nový šľahač Daily prináša zakaždým rýchle a chutné výsledky, čím urýchľuje pečenie. Pripravte cesto na koláč až o 20 % rýchlejšie*. Ľahká a ergonomická konštrukcia zaisťuje jednoduché a pohodlné šľahanie.
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Ľahší a rýchlejší s kužeľovitými nadstavcami na šľahanie

Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest

  • 300 W

  • 5 rýchlostí + turbo

  • Ploché šľahače a háky na cesto

  • Nízka hmotnosť

Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie*

Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie* – pokrývajú väčšiu povrchovú plochu za menej času a do cesta primiešavajú vzduch, aby bolo jemnejšie a nadýchanejšie.

Úchytka na kábel na praktické uloženie

Úchytka na kábel na praktické uloženie

Kábel sa stočí a pomocou úchytky sa upevní na mieste, aby ste mohli zariadenie prakticky uložiť.

Príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele umývateľné v umývačke riadu

Šľahač sa dodáva s dvoma pármi vysokokvalitných šľahacích metličiek z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú umývateľné v umývačke riadu.

Technické špecifikácie

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  1. Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom