Tento produkt už nie je dostupný
HR3705/10
300 W
5 rýchlostí + turbo
Ploché šľahače a háky na cesto
Nízka hmotnosť
Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie* – pokrývajú väčšiu povrchovú plochu za menej času a do cesta primiešavajú vzduch, aby bolo jemnejšie a nadýchanejšie.
Kábel sa stočí a pomocou úchytky sa upevní na mieste, aby ste mohli zariadenie prakticky uložiť.
Šľahač sa dodáva s dvoma pármi vysokokvalitných šľahacích metličiek z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú umývateľné v umývačke riadu.
Hodnotenie
Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom