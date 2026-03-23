450 W
5 rýchlostí + turbo
Kašmírovo-sivá
Jedinečný kužeľovitý nadstavec na šľahanie prevzdušní cesto na koláče, ktoré tak bude dokonale nadýchané a hladké
Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.
Veľký rýchlostný rozsah zaručuje dokonalú kontrolu mixovania.
4.8
z 5
58
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
23/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Ma fajnu funkciu turbo
Pači sa mi že je vykonny a tichy a lahko a rychlo robi rôzne prace od šlahania do cesta tuheho 🥰
Výhody
Že Nie v kažemo balenie je držak kabla
Nevýhody
Že Nie v každom balenie je držak kabla
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR3740/00 Mixér
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR3740/00 Mixér
Kirby18
03/03/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má silný motor, pěkný design
jednoduché použití, snadná výměna druhých metliček
Výhody
motor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér
lusl
11/01/2022
Česká republika
philips metly
Nedávno jsem psal rezenzi na vadné metly, musím uznat že reakce servisu PH servis Praha mě mile překvapil. Jeljich přístup a zaslání nových metel byl pro mě přístup zcela profesionální.tímto bych jim chtěl poděkovat.
Výhody
pokud nastane problém,tak je vidět že Philips ho řeší
Nevýhody
bohužel se porouchall
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér
Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom