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  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče

Séria 5000Mixér

HR3740/00

4.8
| (58) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
Mixér Philips vám pomôže pripraviť chutné nadýchané koláče a chleby pre celú rodinu. Vzdušné kužeľovité miešanie sa postará o kratší čas šľahania a hladšie cesto na koláč. Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.
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Až o 25 % rýchlejšie* vďaka výkonnému 450 W motoru

Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče

  • 450 W

  • 5 rýchlostí + turbo

  • Kašmírovo-sivá

Kužeľovitý nadstavec na šľahanie zaručí maximálne nadýchané cesto

Kužeľovitý nadstavec na šľahanie zaručí maximálne nadýchané cesto

Jedinečný kužeľovitý nadstavec na šľahanie prevzdušní cesto na koláče, ktoré tak bude dokonale nadýchané a hladké

Motora s výkonom 450 W je vhodný aj na to najtuhšie cesto

Motora s výkonom 450 W je vhodný aj na to najtuhšie cesto

Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.

5 nastavení rýchlosti zaručí lepšiu kontrolu

5 nastavení rýchlosti zaručí lepšiu kontrolu

Veľký rýchlostný rozsah zaručuje dokonalú kontrolu mixovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

58

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3

23/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Ma fajnu funkciu turbo

Pači sa mi že je vykonny a tichy a lahko a rychlo robi rôzne prace od šlahania do cesta tuheho 🥰

Výhody

Že Nie v kažemo balenie je držak kabla

Nevýhody

Že Nie v každom balenie je držak kabla

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR3740/00 Mixér

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 HR3740/00 Mixér

03/03/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má silný motor, pěkný design

jednoduché použití, snadná výměna druhých metliček

Výhody

motor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér

11/01/2022

Česká republika

Česká republika

philips metly

Nedávno jsem psal rezenzi na vadné metly, musím uznat že reakce servisu PH servis Praha mě mile překvapil. Jeljich přístup a zaslání nových metel byl pro mě přístup zcela profesionální.tímto bych jim chtěl poděkovat.

Výhody

pokud nastane problém,tak je vidět že Philips ho řeší

Nevýhody

bohužel se porouchall

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3740/00 Ruční mixér

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