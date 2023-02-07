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  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
  • Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče

Séria 5000Mixér

HR3745/00

4.7
| (29) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče
Mixér Philips vám pomôže pripraviť chutné nadýchané koláče a chleby pre celú rodinu. Vzdušné kužeľovité miešanie sa postará o kratší čas šľahania a hladšie cesto na koláč. Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.
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Až o 25 % rýchlejšie* vďaka výkonnému 450 W motoru

Silné a efektívne šľahanie na jemné koláče

  • 450 W

  • 5 rýchlostí + turbo

  • Automaticky otočná 3 l nádoba

  • Kašmírovo-sivá

Kužeľovitý nadstavec na šľahanie zaručí maximálne nadýchané cesto

Kužeľovitý nadstavec na šľahanie zaručí maximálne nadýchané cesto

Jedinečný kužeľovitý nadstavec na šľahanie prevzdušní cesto na koláče, ktoré tak bude dokonale nadýchané a hladké

Motora s výkonom 450 W je vhodný aj na to najtuhšie cesto

Motora s výkonom 450 W je vhodný aj na to najtuhšie cesto

Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.

Súvislé miešanie pre vzdušné cesto

Súvislé miešanie pre vzdušné cesto

Nádoba bola navrhnutá tak, aby sa dokonale hodila ku kužeľovitým nástavcom na šľahanie a dosiahli sa tak najlepšie výsledky mixovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

29

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

1

07/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Mixéry

Tichý a pracovitý , ale Menší mísa bez poklopu.......

Výhody

Tichý a pracovitý

Nevýhody

Menší mísa bez poklopu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou

14/11/2023

Україна

Україна

Overený kupujúci

Замечательный миксер

Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер

21/04/2023

Україна

Україна

Overený kupujúci

Потужний міксер

Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер

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