450 W
5 rýchlostí + turbo
Automaticky otočná 3 l nádoba
Kašmírovo-sivá
Jedinečný kužeľovitý nadstavec na šľahanie prevzdušní cesto na koláče, ktoré tak bude dokonale nadýchané a hladké
Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.
Nádoba bola navrhnutá tak, aby sa dokonale hodila ku kužeľovitým nástavcom na šľahanie a dosiahli sa tak najlepšie výsledky mixovania.
4.7
z 5
29
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Tlapka
07/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Mixéry
Tichý a pracovitý , ale Menší mísa bez poklopu.......
Výhody
Tichý a pracovitý
Nevýhody
Menší mísa bez poklopu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Ruslan119211
21/04/2023
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Потужний міксер
Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom