Technológia ProBlend Ultra
Aplikácia HomeID
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Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky receptov pre svoj nový mixér vrátane čerstvých nápadov na nápoje, občerstvenie, dezerty alebo dokonca celé jedlá. Zdravé stravovanie ešte nikdy nechutilo tak dobre, s jednoduchými, ale chutnými obmenami všetkých druhov obľúbených rodinných jedál. HomeID ponúka recepty, ktoré si zamilujete, od zdravších čokoládových dezertov až po výživné hlavné jedlá.
Súčasťou nádoby s technológiou ProBlend Ultra sú jedinečné výčnelky, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.
Motor s technológiou ProBlend Ultra poskytuje silný 1 500 W výkon, ktorý poháňa prúd mixovaných surovín na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie.
4.6
z 5
144
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
ENZO30
04/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
šikovný pomocník
Mixér a odšťavovač v jednom, který skutečně funguje. Snadno se čistí i užívá.
Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
Iwona-Pelagia
16/03/2024
Polska
Overený kupujúci
Philips-Flip i Juice blender HR3770/10
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Vlod
28/12/2023
Polska
Overený kupujúci
Bardzo dobry produkt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki