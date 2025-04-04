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Všetky rady

  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
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  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
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  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.

Séria 7000Vysokorýchlostný mixér Atlantic

HR3760/01

4.6
| (144) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
Vytvorte najširšiu škálu chutí a konzistencií vďaka technológii ProBlend Ultra a objavte nové možnosti s aplikáciou HomeID. Pripravte pokrmy od kokteilov cez polievky až po omáčky a orieškové maslo a celá vaša rodina bude spokojná.
Zobraziť všetky výhody

Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.

  • Technológia ProBlend Ultra

  • Aplikácia HomeID

  • Programy rýchlej voľby

Objavte skvelé recepty a čerstvú kávu s HomeID

Objavte skvelé recepty a čerstvú kávu s HomeID

Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky receptov pre svoj nový mixér vrátane čerstvých nápadov na nápoje, občerstvenie, dezerty alebo dokonca celé jedlá. Zdravé stravovanie ešte nikdy nechutilo tak dobre, s jednoduchými, ale chutnými obmenami všetkých druhov obľúbených rodinných jedál. HomeID ponúka recepty, ktoré si zamilujete, od zdravších čokoládových dezertov až po výživné hlavné jedlá.

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra

Súčasťou nádoby s technológiou ProBlend Ultra sú jedinečné výčnelky, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.

Motor s technológiou ProBlend Ultra

Motor s technológiou ProBlend Ultra

Motor s technológiou ProBlend Ultra poskytuje silný 1 500 W výkon, ktorý poháňa prúd mixovaných surovín na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

144

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

3

04/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

šikovný pomocník

Mixér a odšťavovač v jednom, který skutečně funguje. Snadno se čistí i užívá.

Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače

Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače

16/03/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Philips-Flip i Juice blender HR3770/10

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

28/12/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo dobry produkt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

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