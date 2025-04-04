Technológia ProBlend Ultra
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Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky receptov pre svoj nový mixér vrátane čerstvých nápadov na nápoje, občerstvenie, dezerty alebo dokonca celé jedlá. Zdravé stravovanie ešte nikdy nechutilo tak dobre, s jednoduchými, ale chutnými obmenami všetkých druhov obľúbených rodinných jedál. HomeID ponúka recepty, ktoré si zamilujete, od zdravších čokoládových dezertov až po výživné hlavné jedlá.
Technológia ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby spolu dokonale fungovali pre maximálnu rozmanitosť chutí a konzistencií, presne tak, ako to máte vždy radi.
Súčasťou nádoby s technológiou ProBlend Ultra sú jedinečné výčnelky, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.
4.4
z 5
73
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
ENZO30
04/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
šikovný pomocník
Mixér a odšťavovač v jednom, který skutečně funguje. Snadno se čistí i užívá.
Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
Steph_b
15/07/2024
Srbija
Najefikasniji blender!
Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Lena0102
12/03/2024
Srbija
Odlican
U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine