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Všetky rady

  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
  • Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.

Séria 7000Vysokorýchlostný mixér Atlantic

HR3760/10

4.4
| (73) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.
Vytvorte najširšiu škálu chutí a konzistencií vďaka technológii ProBlend Ultra a objavte nové možnosti s aplikáciou HomeID. Pripravte pokrmy od kokteilov cez polievky až po omáčky a orieškové maslo a celá vaša rodina bude spokojná.
Zobraziť všetky výhody

Nekonečná inšpirácia. Mixovanie dohladka.

  • Technológia ProBlend Ultra

  • Aplikácia HomeID

  • Programy rýchlej voľby

Objavte skvelé recepty a čerstvú kávu s HomeID

Objavte skvelé recepty a čerstvú kávu s HomeID

Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky receptov pre svoj nový mixér vrátane čerstvých nápadov na nápoje, občerstvenie, dezerty alebo dokonca celé jedlá. Zdravé stravovanie ešte nikdy nechutilo tak dobre, s jednoduchými, ale chutnými obmenami všetkých druhov obľúbených rodinných jedál. HomeID ponúka recepty, ktoré si zamilujete, od zdravších čokoládových dezertov až po výživné hlavné jedlá.

Technológia ProBlend Ultra

Technológia ProBlend Ultra

Technológia ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby spolu dokonale fungovali pre maximálnu rozmanitosť chutí a konzistencií, presne tak, ako to máte vždy radi.

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra

Súčasťou nádoby s technológiou ProBlend Ultra sú jedinečné výčnelky, ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

73

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3

04/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

šikovný pomocník

Mixér a odšťavovač v jednom, který skutečně funguje. Snadno se čistí i užívá.

Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače

Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače

15/07/2024

Srbija

Srbija

Najefikasniji blender!

Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

12/03/2024

Srbija

Srbija

Odlican

U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

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  • Tipy a triky