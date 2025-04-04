Technológia Flip&Juice™
Technológia ProBlend Ultra
Aplikácia HomeID
Programy rýchlej voľby
Program rýchleho čistenia
Nový mixér Philips Flip & Juice je našim prvým vysokorýchlostným mixérom s modulom odšťavovania. Vďaka revolučnému dizajnu nádoby a integrovanému filtru získate nápoj s konzistenciou, ktorú preferujete vy aj vaša rodina. Náš najpokrokovejší mixér poskytuje rozmanitosť od dokonale jemných kokteilov smoothie až po číre alebo dužinaté džúsy. Kombinuje v sebe mixovanie a odšťavovanie, vďaka čomu nezaberie vo vašej kuchyni veľa miesta.
Technológia ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby spolu dokonale fungovali pre maximálnu rozmanitosť chutí a konzistencií, presne tak, ako to máte vždy radi.
Nádoba s technológiou ProBlend Ultra je navrhnutá s jedinečnými výčnelkami pre ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania pre optimálne premiešanie surovín
4.6
z 5
144
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
ENZO30
04/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
šikovný pomocník
Mixér a odšťavovač v jednom, který skutečně funguje. Snadno se čistí i užívá.
Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
Iwona-Pelagia
16/03/2024
Polska
Overený kupujúci
Philips-Flip i Juice blender HR3770/10
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Vlod
28/12/2023
Polska
Overený kupujúci
Bardzo dobry produkt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki