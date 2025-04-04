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  • Mixujte, otočte, odšťavte.
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  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.
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  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.
  • Mixujte, otočte, odšťavte.

Mixér Flip&Juice™Vysokorýchlostný mixér s odšťavovacím modulom

HR3770/00

4.6
| (144) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Mixujte, otočte, odšťavte.
Nový mixér Philips Flip & Juice™ s prevratným dizajnom nádoby a integrovaným filtračným systémom vytvára číre a dužinaté šťavy spolu s lahodnými kokteilami smoothie a hustými orieškovými maslami. Urobte svojej rodine radosť najširšou škálou konzistencií.
Zobraziť všetky výhody

Číre či dužinaté šťavy s technológiou Flip & Juice™

Mixujte, otočte, odšťavte.

  • Technológia Flip&Juice™

  • Technológia ProBlend Ultra

  • Aplikácia HomeID

  • Programy rýchlej voľby

  • Program rýchleho čistenia

Číre a dužinaté šťavy s technológiou Flip&Juice™

Číre a dužinaté šťavy s technológiou Flip&Juice™

Nový mixér Philips Flip & Juice je našim prvým vysokorýchlostným mixérom s modulom odšťavovania. Vďaka revolučnému dizajnu nádoby a integrovanému filtru získate nápoj s konzistenciou, ktorú preferujete vy aj vaša rodina. Náš najpokrokovejší mixér poskytuje rozmanitosť od dokonale jemných kokteilov smoothie až po číre alebo dužinaté džúsy. Kombinuje v sebe mixovanie a odšťavovanie, vďaka čomu nezaberie vo vašej kuchyni veľa miesta.

Technológia ProBlend Ultra

Technológia ProBlend Ultra

Technológia ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby spolu dokonale fungovali pre maximálnu rozmanitosť chutí a konzistencií, presne tak, ako to máte vždy radi.

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra usmerňujú suroviny späť do prúdu

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra usmerňujú suroviny späť do prúdu

Nádoba s technológiou ProBlend Ultra je navrhnutá s jedinečnými výčnelkami pre ktoré neustále usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania pre optimálne premiešanie surovín

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

144

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

3

04/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

šikovný pomocník

Mixér a odšťavovač v jednom, který skutečně funguje. Snadno se čistí i užívá.

Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače

Táto recenzia bola vytvorená pre Mixér Flip&Juice™ HR3770/00 Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače

16/03/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Philips-Flip i Juice blender HR3770/10

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

28/12/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo dobry produkt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky