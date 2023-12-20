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  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
  • Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1

Rad Philips 5000Výkonný 500 W ručný mixér

HR3781/10

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1
Tento ručný mixér 2 v 1 za pár minút vymieša alebo uhnetie aj tuhé cestá. Dostane sa do každého kúta hlbších nádob, minimalizuje rozstrekovanie a dobu čistenia vďaka svojmu dizajnu s dlhým dosahom a funkcii jemného štartu. S mixovacím nadstavcom a nádobou na uskladnenie.
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Dizajn s dlhým dosahom proti rozstrekovaniu

Výkonný a všestranný kuchynský ručný mixér 2 v 1

  • 500 W výkonný motor

  • Nadstavec ponorného mixéra

  • Praktická odkladacia nádoba

  • Pečenie bez špliechania

  • Obrazovka LED

5 nastavení rýchlosti a Turbo pre všetky potreby miešania

5 nastavení rýchlosti a Turbo pre všetky potreby miešania

5 nastavenia rýchlosti a Turbo na maximálnu kontrolu.

Súčasťou je aj nadstavec ponorného mixéra

Súčasťou je aj nadstavec ponorného mixéra

Uvoľnite sa a vychutnajte si pečenie s dvoma režimami prípravy, mixovaním a miešaním, v jednom praktickom prístroji.

Minimalizácia špliechania a skrátenie doby čistenia

Minimalizácia špliechania a skrátenie doby čistenia

Vďaka novému dizajnu s dlhým dosahom sa dostanete do každého kúta hlbšej nádoby, minimalizujete špliechanie a šetríte čas pri čistení. Pomocou funkcie jemného štartu jemne zvýšite výkon a zabránite špliechaniu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Výhody

Надійність

Nevýhody

Жодного

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Výhody

Хороша комплектація

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

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  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Podrobnejšie informácie o príslušenstve vhodnom na čistenie v umývačke riadu nájdete v návode na použitie.