500 W výkonný motor
Nadstavec ponorného mixéra
Praktická odkladacia nádoba
Pečenie bez špliechania
Obrazovka LED
5 nastavenia rýchlosti a Turbo na maximálnu kontrolu.
Uvoľnite sa a vychutnajte si pečenie s dvoma režimami prípravy, mixovaním a miešaním, v jednom praktickom prístroji.
Vďaka novému dizajnu s dlhým dosahom sa dostanete do každého kúta hlbšej nádoby, minimalizujete špliechanie a šetríte čas pri čistení. Pomocou funkcie jemného štartu jemne zvýšite výkon a zabránite špliechaniu.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Výhody
Надійність
Nevýhody
Жодного
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Výhody
Хороша комплектація
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Podrobnejšie informácie o príslušenstve vhodnom na čistenie v umývačke riadu nájdete v návode na použitie.