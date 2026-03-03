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jednorazové vrecko na prach
Tento produkt už nie je dostupný
HR6947/01
4 vrecká
1 mikrofilter AFS
1 ochranný filter motora
Kompatibilný s ia HR6815...49
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