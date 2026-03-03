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  • Originálne vrecko na prach Philips
  • Originálne vrecko na prach Philips
  • Originálne vrecko na prach Philips
  • Originálne vrecko na prach Philips

Tento produkt už nie je dostupný

jednorazové vrecko na prach

HR6947/01

Originálne vrecko na prach Philips
Originálne dvojvrstvové vrecká na prach pre vysávače Philips zachytia viac a vydržia dlhšie.
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Vrecká na prach pre vysávače Athena

Originálne vrecko na prach Philips

  • 4 vrecká

  • 1 mikrofilter AFS

  • 1 ochranný filter motora

  • Kompatibilný s ia HR6815...49

Originálne vrecko na prach Philips

Dve vrstvy vysoko kvalitného filtračného papiera

Technické špecifikácie

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