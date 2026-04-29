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jednorazové vrecko na prach
Tento produkt už nie je dostupný
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HR6947/01
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Originálne dvojvrstvové vrecká na prach pre vysávače Philips zachytia viac a vydržia dlhšie.
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