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jednorazové vrecko na prach

Tento produkt už nie je dostupný

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jednorazové vrecko na prach

HR6947/01

jednorazové vrecko na prach

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Originálne dvojvrstvové vrecká na prach pre vysávače Philips zachytia viac a vydržia dlhšie.

  • PDF súbor
  • 8 April 2026

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