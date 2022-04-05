Tento produkt už nie je dostupný
Kompaktná univerzálnosť
Kuchynský robot Philips je multifunkčným riešením, ktoré šetrí priestor a čas a uspokojí všetky vaše požiadavky v kuchyni. S týmto zariadením môžete vykonať viac ako 25 rôznych úloh za zlomok bežne potrebného času. Šľahajte, mixujte a sekajte.
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.
Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
ganyč
05/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Pomocník
Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk
Výhody
lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný
Nevýhody
ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7638/80 Kuchyňský robot
Dátum použitia 2020-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7638/80 Kuchyňský robot
Dátum použitia 2020-04-05