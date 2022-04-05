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  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80
  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Tento produkt už nie je dostupný

Kuchynský robot

HR7638/80

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Kompaktná univerzálnosť

Kuchynský robot Philips je multifunkčným riešením, ktoré šetrí priestor a čas a uspokojí všetky vaše požiadavky v kuchyni. S týmto zariadením môžete vykonať viac ako 25 rôznych úloh za zlomok bežne potrebného času. Šľahajte, mixujte a sekajte.

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Systém Micro Store a 7 doplnkov

Kompaktná univerzálnosť

7 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pomocník

Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk

Výhody

lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný

Nevýhody

ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7638/80 Kuchyňský robot

Dátum použitia 2020-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7638/80 Kuchyňský robot

Dátum použitia 2020-04-05

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