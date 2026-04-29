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Kuchynský robot
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HR7638/80
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Kuchynský robot Philips je multifunkčným riešením, ktoré šetrí priestor a čas a uspokojí všetky vaše požiadavky v kuchyni. S týmto zariadením môžete vykonať viac ako 25 rôznych úloh za zlomok bežne potrebného času. Šľahajte, mixujte a sekajte.
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