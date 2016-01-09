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  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionKuchynský robot

HR7761/00

4.9
| (27) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
Tento kuchynský robot predstavuje kompaktnú zostavu typu 3 v 1 s 2,1 l nádobou (pracovná kapacita 1,5 l), mixérom a mlynčekom. Má tiež 5 diskových nástavcov z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožnia bez námahy pripravovať širokú paletu obľúbených receptov.
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Pripravte si domáce koláče, zapečené pokrmy, šaláty a iné dobroty

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

  • 750 W

  • Kompaktná zostava 3-v-1

  • 2,1 l nádoba

  • Príslušenstvo pre viac ako 28 funkcií

750 W motor umožňuje výkonné spracovanie

750 W motor umožňuje výkonné spracovanie

Tento kuchynský robot Philips ponúka výkonný motor s 2 rýchlosťami a pulzným stupňom, ktorý zabezpečí dostatočný výkon a kontrolu na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov.

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Nástavce ľahko zvládnu viac ako 28 funkcií

Nástavce ľahko zvládnu viac ako 28 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie liateho aj hustého cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Rôzne diskové nástavce, ktoré zvládnu strúhanie aj drvenie. 1-litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a rozmiešavanie rozličných surovín. Šľahací disk na prípravu pokrmov ako šľahačka či majonéza. Sekací mlynček na mletie napr. kávových zŕn

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

27

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/01/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

velmi výborný pomocník do kuchyně

Velmi dobrý pomocník, velmi dobrý poměr cena/výkon, splňuje všechny představy pomocníka v kuchyni plně vyhovuje, jednoduché používání, snadná údržba.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Отличен продукт

Отличен продукт, който е едновременно компактен, но достатъчно мощен, за да изпълнява всички описани функции без затруднения. Лесно се чисти, може да се ползва на различни повърхности, с богат набор от приставки за буквално всякакви нужди.

Výhody

компактен, мощен, съчетава всичко нужно в един уред

Nevýhody

сменянето на приставките е малко неудобно

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

20/11/2021

България

България

Супермашина!

Купих робота преди десетина години и още го ползвам,дори си правя масло от събрания от млякото каймак.Да ми е жива и здрава,откакто я имам ,рядко ползвам планетарния миксер-преди с него правех маслото...Страхотна покупка!За жалост ,виждам,че вече не е наличен!...

Výhody

Има само предимства-компактен,лесен за употреба и почистване,ефективен!

Nevýhody

За десет години не съм открила!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky