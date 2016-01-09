Tento produkt už nie je dostupný
750 W
Kompaktná zostava 3-v-1
2,1 l nádoba
Príslušenstvo pre viac ako 28 funkcií
Tento kuchynský robot Philips ponúka výkonný motor s 2 rýchlosťami a pulzným stupňom, ktorý zabezpečí dostatočný výkon a kontrolu na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov.
Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie liateho aj hustého cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Rôzne diskové nástavce, ktoré zvládnu strúhanie aj drvenie. 1-litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a rozmiešavanie rozličných surovín. Šľahací disk na prípravu pokrmov ako šľahačka či majonéza. Sekací mlynček na mletie napr. kávových zŕn
4.9
z 5
27
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ivoo
09/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
velmi výborný pomocník do kuchyně
Velmi dobrý pomocník, velmi dobrý poměr cena/výkon, splňuje všechny představy pomocníka v kuchyni plně vyhovuje, jednoduché používání, snadná údržba.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot
alabao13
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Отличен продукт
Отличен продукт, който е едновременно компактен, но достатъчно мощен, за да изпълнява всички описани функции без затруднения. Лесно се чисти, може да се ползва на различни повърхности, с богат набор от приставки за буквално всякакви нужди.
Výhody
компактен, мощен, съчетава всичко нужно в един уред
Nevýhody
сменянето на приставките е малко неудобно
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Пеперомия
20/11/2021
България
Супермашина!
Купих робота преди десетина години и още го ползвам,дори си правя масло от събрания от млякото каймак.Да ми е жива и здрава,откакто я имам ,рядко ползвам планетарния миксер-преди с него правех маслото...Страхотна покупка!За жалост ,виждам,че вече не е наличен!...
Výhody
Има само предимства-компактен,лесен за употреба и почистване,ефективен!
Nevýhody
За десет години не съм открила!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот