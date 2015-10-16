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  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy
  • Dokonalosť bez námahy

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia Pure EssentialsKuchynský robot

HR7774/90

4.4

| (11) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

Dokonalosť bez námahy

Tento najmodernejší kuchynský robot obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje 7 položiek príslušenstva, pomocou ktorých je možné poľahky vykonávať viac ako 30 činností.

Zobraziť všetky výhody

Väčšia trubica. Väčšia nádoba. Väčší výkon. Menej námahy

Dokonalosť bez námahy

  • 1000 W

  • Kompaktná zostava 2 v 1

  • 3,4 l nádoba

7 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

7 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové kotúče, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 l nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.

Do XL podávacej trubice sa zmestí celé ovocie alebo zelenina

Do XL podávacej trubice sa zmestí celé ovocie alebo zelenina

Do podávacej trubice XL sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už nebudete musieť dopredu nakrájať.

XL nádoba vhodná až na 7 porcií

XL nádoba vhodná až na 7 porcií

XL nádoba umožňuje spracovať maximálné objemy naraz: objem pre 2 l polievky, 1,7 kg cesta, 7 vaječných bielkov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

11

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

3
1

16/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

16/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

08/11/2013

Polska

Polska

ocena

Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky