Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalosť bez námahy
Tento najmodernejší kuchynský robot obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje 7 položiek príslušenstva, pomocou ktorých je možné poľahky vykonávať viac ako 30 činností.
1000 W
Kompaktná zostava 2 v 1
3,4 l nádoba
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové kotúče, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 l nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.
Do podávacej trubice XL sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už nebudete musieť dopredu nakrájať.
XL nádoba umožňuje spracovať maximálné objemy naraz: objem pre 2 l polievky, 1,7 kg cesta, 7 vaječných bielkov.
4.4
z 5
11
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Gadek
16/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90