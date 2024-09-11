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  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
  • Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte

Tento produkt už nie je dostupný

7000 SeriesKuchynský robot

HR7778/01

4.5
| (74) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt
Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte
Tento kuchynský robot Philips série 7000 je všestranným pomocníkom do vašej kuchyne. Vďaka novému inovatívnemu kovovému háku na miesenie, výkonnému 1300 W motoru a jednodotykovému tlačidlu na automatické miesenie cesta nebola príprava chleba nikdy taká jednoduchá.
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PowerChop vám umožní vytvoriť obľúbené recepty a ešte oveľa viac

Sekajte, krájajte, drvte, mieste, šľahajte a mixujte

  • 1300 W

  • Kompaktná zostava 4-v-1

  • 3,4 l nádoba

  • Automatické jednodotykové tlačidlá

Dve kovové šľahacie metličky na šľahačku a vaječné bielka

Dve kovové šľahacie metličky na šľahačku a vaječné bielka

Dve kovové šľahacie metličky spolu s jednodotykovým tlačidlom automatického režimu sa postarajú o nadýchané vaječné bielka (až o 600 % väčší objem) a dokonale vyšľahanú šľahačku (až o 200 % väčší objem). Príprava lahodných dezertov nikdy nebola ľahšia!

Kovový hák na vymiesenie dokonalého chlebového cesta

Kovový hák na vymiesenie dokonalého chlebového cesta

Kovový hák na miesenie spolu so silným motorom rýchlo zmieša vaše obľúbené prísady a vytvorí bochník cesta. Potom ho tento inovatívny kovový hák miesi správnou silou, aby ste mohli upiecť ten najchutnejší chlieb.

Hviezdicová čepeľ na mixovanie a miešanie cesta na koláče

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

74

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

11/09/2024

Česká republika

Česká republika

Perfektní všestranný pomocník v kuchyni

Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.

Výhody

Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu

Nevýhody

možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Za rozumné peníze opravdu mnoho skvělé pomoci

Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.

Výhody

Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu

Nevýhody

možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

27/08/2024

Česká republika

Česká republika

perfektní odšťavňovač

perfektní sekání, mixér zpracuje i tvrdší zeleninu a mražené ovoce dobře sedí na kuchyňské lince, bezpečnostní ochrana - robot nefunguje, dokud nejsou všechny součástky správně nasazeny krásný design šikovný úložný box na nástavce mixér vydrží i vyšší teploty, např. při mixování polévky

Výhody

krásný design, perfektní odšťavňovač s velkým otvorem pro plnění

Nevýhody

nepraktická plastová stěrka, chybí mi menší nádoba na sekání, nelze nasekat malé množství npř. ořechů, při strouhání zůstávají kousky, které

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

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