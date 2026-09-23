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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionPríslušenstvo pre kuchynský robot

HR7930/00

Vychutnajte si čerstvo rozmixované jemné kokteily

Toto príslušenstvo ku kuchynskému robotu radu Philips Avance bolo starostlivo navrhnuté tak, aby poskytlo ten najlepší výkon a súčasne aby sa dalo čo najjednoduchšie zostaviť, používať a čistiť.

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Príslušenstvo k vysokovýkonnému kuchynskému robotu Avance

Vychutnajte si čerstvo rozmixované jemné kokteily

  • 1,25 l nádoba mixéra

  • Plast

  • Biela

Dodáva sa s 2-ročnou zárukou

Dodáva sa s 2-ročnou zárukou

S 2-ročnou celosvetovou zárukou.

Nerozbitná nádoba

Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu

Kompatibilná s modelmi kuchynských robotov Philips: HR795x a HR797x

Kompatibilná s nasledovnými modelmi kuchynských robotov: HR7950, HR7951, HR7954, HR7955, HR7958, HR7974, HR7976, HR7978

Technické špecifikácie

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