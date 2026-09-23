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HR7930/00
Vychutnajte si čerstvo rozmixované jemné kokteily
Toto príslušenstvo ku kuchynskému robotu radu Philips Avance bolo starostlivo navrhnuté tak, aby poskytlo ten najlepší výkon a súčasne aby sa dalo čo najjednoduchšie zostaviť, používať a čistiť.
1,25 l nádoba mixéra
Plast
Biela
S 2-ročnou celosvetovou zárukou.
Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu
Kompatibilná s nasledovnými modelmi kuchynských robotov: HR7950, HR7951, HR7954, HR7955, HR7958, HR7974, HR7976, HR7978
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